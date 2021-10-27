LIVE／馬英九三中案無罪　被控賤賣黨產宣判結果出爐

政治中心／綜合報導

前總統馬英九捲入「三中案」遭起訴，馬英九一審辯論時堅稱沒有犯罪，檢方指責馬犯後態度不佳，建請法院重判並沒收犯罪所得，全案將於27日上午宣判無罪，檢方將於11點30分對外說明，《東森新媒體ETtoday》全程直播。

台北地院審理前總統馬英九等人被控賤賣國民黨黨產，使國民黨受損72億元，觸犯《證交法》特別背信等罪，27日一審宣判，遭檢察官請求從重量刑的馬英九獲判無罪、前國民黨中央投資公司董事長張哲琛無罪、前總經理汪海清無罪、國民黨前副秘書長蔡正元判3年6月徒刑、另外又判6月徒刑得易科、蔡妻洪菱霙無罪、蔡岳父洪信行無罪。

對此，馬英九辦公室也發出6點聲明表示，「馬前總統非常欣慰，也感謝司法公正，還他清白」。馬英九辦公室強調，國人應看清蔡政府利用司法進行政治追殺的伎倆，未來不管是年底的公投、2022年或2024年選舉，用人民的力量讓「東廠」下架。

三中案最早在2006年底，因前行政院長游錫堃等人告發，由高檢署查緝黑金行動中心分案偵辦，案件後來移由新成立的最高檢察署特偵組接手，調查範圍除了中視、中廣、中影(三中)交易案外，還有國發院土地變更等相關黨產處分案件，2014年7月31日，特偵組以未發現涉嫌犯罪的具體事證為由，他字案簽結。

2018年7月10日，北檢根據同案被告汪海清的錄音光碟等事證，以賤賣黨產造成國民黨72億餘元損失，涉嫌《證券交易法》非常規交易、特別背信等罪，起訴馬英九、張哲琛、汪海清，蔡正元和妻子岳父3人則因在中影案中，侵占阿波羅公司款項等罪嫌遭起訴。台北地院承審合議庭成員是司法官39期結業的審判長胡宗淦，受命法官林幸怡(51期)，陪席法官林呈樵(47期)。

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▼馬英九。（資料照／記者屠惠剛攝）

