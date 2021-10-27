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「英倫對決」公投首戰　民進黨四箭深入地方反制國民黨夜宿凱道

▲▼民進黨主席蔡英文、國民黨主席候選人朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照）

▲民進黨主席蔡英文、國民黨主席朱立倫。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

立委陳柏惟刪Q罷免案過關後，剛就任國民黨主席的朱立倫氣勢為之一振，希望藉由年底的12月18日的四大公投，轉化成對民進黨政府的不信任投票，為明年的縣市長大選提前加溫。對於國民黨揚言強攻年底四項公投案並發動夜宿凱道49天，兼任民進黨主席的總統蔡英文也已經下達全面備戰的動員令，她也預定在今天下午的民進黨中執會發表談話，準備「四箭齊發」深入各縣市鄉鎮進行宣講，預定在未來8週內強攻反制國民黨。這場公投變成藍綠主席「英倫對決」的第一戰，煙消氛圍已經開始蔓延。

12月18日的四項公投案為「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」。依據2019年修正通過的《公民投票法》明訂，公民投票日定於8月第4個星期六，自中華民國100年起，每2年舉行1次，不過今年因新冠疫情爆發，中選會則宣布延期至12月18日舉行。

若公投案通過，根據《公民投票法》規定，有關重大政策者，應由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置，行政機關於二年內不得變更該創制或複決案內容之施政。若公投案不通過，二年內，不得就同一事項重行提出。

在距離12月18日的四大公投案僅剩不到兩個月，國民黨主席朱立倫趁著陳柏惟罷免案通過的氣勢，開始號召全民站出來，為全國民眾對行政院長蘇貞昌、民進黨政府的不信任投票。

同時，朱立倫也準備在本周六的國民黨全代會上宣示啟動1218場公投街講，並啟動夜宿凱道49天活動。據了解，國民黨目前已借凱道路權，預定10月30日開始夜宿。

▲▼四大公投案重點。（圖／記者許立昕整理製表）

▲四大公投案重點。（點圖可放大／記者許立昕整理製表）

為了反制國民黨的攻勢，民進黨已定調「四個不同意，台灣更有力」的主軸，希望號召民眾對公投投下不同意票，讓台灣可以「止亂」，台灣才會更有力氣促成能源轉型，以及台美關係等重大國家發展目標。

面對這場公投變成藍綠對決的戰場，蔡英文今天下午除了將在民進黨中執會上重申立場外，黨中央也已經規劃全黨總動員備戰，祭出「四箭齊發」，透過至少四個面向來進行社會溝通，內容包括：「基層面對面，台灣更有力」、「擴大社會力，台灣更有力」、「錯假不要信，台灣更有力」。

民進黨高層表示，將透過「台灣更有力」公投說明會到各地和基層民眾面對面座談，延續疫情爆發前的規劃，「溝通不縮水，國家不能倒退」，屆時蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及所有黨公職也將兵分多路深入各縣市鄉鎮，進行宣講。

另外，蔡英文一直對於引進社會力相當重視，過去成立的小英之友會也是集結許多支持認同台灣的社會力量，這次面對公投案，黨部也會努力擴大和社會力的連結與溝通，目前預計規劃北中南，三場針對社團的宣講活動，讓更多民眾了解四項公投案，對於國家發展的影響。

民進黨高層指出，由於四大公投案都涉及政府施政內容，有許多專業資訊常被刻意用錯假資訊誤導，造成民眾誤解；因此，行政部門除了就各項政策說明外，也會積極協助提供正確資訊，破除錯假訊息的流傳；而民進黨方面，也會透過既有的組織與社群系統，協助澄清眾多錯假訊息的擴散。社會的溝通除了「陸戰」外，「空戰」的部分也會全面展開，除了網路社群通路，既有的大眾媒體管道，都會兼顧進行，針對不同群眾進行分眾溝通。

▲▼四大公投案重要時程。（圖／記者許立昕整理製表）

▲四大公投案重要時程。（點圖可放大／記者許立昕整理製表）

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