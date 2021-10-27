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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／蔡英文首公開談陳柏惟罷免　下令全黨備戰「四項公投」

記者陶本和／台北報導

在國民黨大力推動台灣基進黨立委陳柏惟罷免案成功後，兼任民進黨主席的總統蔡英文27日於中執會上，將首度就本次罷免案公開談話，同時也會就年底「四項公投」，向黨內重申明確態度，並要求全黨備戰，正式全面迎敵。《東森新媒體ETtoday》全程直播。

▲民進黨主席蔡英文與林錫耀秘書長會後發表談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨主席蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

在陳柏惟確定被罷免後，蔡英文還未於公開場合發表評論。據悉，民進黨下午舉行中執會時，蔡英文將先就罷免案發表談話，接著則針對年底「四項公投」向黨內重申態度，而民進黨方面也已定調「四個不同意，台灣更有力」的主軸。

民進黨高層表示，這是希望號召民眾對公投投下不同意票，讓台灣可以「止亂」，台灣才會更有力氣促成能源轉型，以及台美關係等重大國家發展目標。

面對這場公投戰役，蔡英文27日除了會在中執會上重申黨部的立場外，黨中央也已經規劃全黨總動員備戰，祭出「四箭齊發」，透過至少四個面向來進行社會溝通。

首先，第一箭是「基層面對面，台灣更有力」，民進黨高層表示，將透過「台灣更有力」公投說明會到各地和基層民眾面對面座談，延續疫情爆發前的規劃，「溝通不縮水，國家不能倒退」，屆時蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及所有黨公職也將兵分多路深入各縣市鄉鎮，進行宣講。

第二箭是「擴大社會力，台灣更有力」，民進黨高層表示，蔡英文一直對於引進社會力相當重視，過去成立的小英之友會也是集結許多支持認同台灣的社會力量，這次面對公投案，黨部也會努力擴大和社會力的連結與溝通，目前預計規劃北中南，三場針對社團的宣講活動，讓更多民眾了解四項公投案，對於國家發展的影響。

第三支箭則是「錯假不要信，台灣更有力」，民進黨高層指出，由於四大公投案都涉及政府施政內容，有許多專業資訊常被刻意用錯假資訊誤導，造成民眾誤解；因此，行政部門除了就各項政策說明外，也會積極協助提供正確資訊，破除錯假訊息的流傳；而民進黨方面，也會透過既有的組織與社群系統，協助澄清眾多錯假訊息的擴散。

第四支箭是「線上＋線下，台灣更有力」，民進黨高層表示，社會的溝通除了「陸戰」外，「空戰」的部分也會全面展開，除了網路社群通路，既有的大眾媒體管道，都會兼顧進行，針對不同群眾進行分眾溝通。

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