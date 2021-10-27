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馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」　老司機暈歪！本尊害羞1舉動嗨了

網搜小組／劉維榛報導

上健身房，還能眼睛大吃冰淇淋！一名網友直擊超兇的舉重畫面，可見一位馬尾妹15秒就做完舉重，動靜之間「胸前氣囊彈力幅度」讓人看了眼花撩亂，近萬名老司機也直呼暈了，「莫名其妙看了20分，發生什麼事？」

一名男網友在臉書《爆廢公社公開版》上傳一段15秒的「兇猛級畫面」，可見一名馬尾妹穿著灰色超貼身T恤與短褲，前凸後翹身材曲線超惹火，當下她半蹲準備要舉重，從上搏、上挺的過程中，傲人上圍的晃動幅度，大到讓觀眾目不轉睛。

該支影片最後，馬尾妹氣喘吁吁完成舉重後，還露出害羞神情，接著伸出手掌擋掉鏡頭，而PO也忍不住驚問「光看胸肌就知道這個女的很厲害了！」該則畫面已吸引近萬人朝聖按讚。

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馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」　老司機暈歪！本尊害羞1舉動嗨了

▲舉重畫面「晃動驚天」！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

留言串中，一票老司機胡鬧笑虧，也紛紛跪求馬尾妹的IG，「為什麼舉重要配備安全氣囊」、「裡面放籃球嗎」、「這內衣不及格呀！晃到高低奶了」、「螢幕晃到有點暈」、「看著看著我也舉起來了...我是說大拇指」、「不知不覺看了20次」、「莫名其妙看了20分，發生什麼事」、「哈密瓜差點掉出來」、「甩上去那一刻，全世界男性都和平了」、「有IG帳號嗎」、「我手機從70趴看到剩20趴電力」。

不過有接觸過舉重的網友們，卻對馬尾妹的撩人姿勢感到搖頭，「沒等槓鈴停就往前走，感覺好危險」」、「再這樣丟，改天壓到自己腳，蹺到自己下巴都不意外」、「桿子可以這樣丟，有在訓練的就知道那個反彈的高度很詭異了」、「被甩到可能會暈好幾天吧」、「這樣丟感覺好危險容易打斷自己的腳」。

▼馬尾妹害羞擋鏡頭，讓網友嗨了！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」　老司機暈歪！本尊害羞1舉動嗨了

►一條褲子讓妳「瞬間瘦」

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