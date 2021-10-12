約妹子吃晚餐！慘吞負評「禮貌到讓人不舒服」　老司機揭3敗筆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友在同事的介紹下，主動約女生吃晚餐，過程中他盡可能保持紳士，也未做出任何踰矩的動作；沒想到，對方似乎不吃這套，並給出「禮貌到讓人不舒服」的負面評價，讓他錯愕不已。

網友在PTT娓娓道來，「同事最近介紹她的姐妹給我認識，上禮拜五我們約出去吃晚餐，過程中我都保持紳士，言行舉止沒有展現任何企圖。」

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原po表示，這頓飯是他主動邀約，也是由他出錢，「昨天Line我那個同事，想說問看看對方給我的評價，結果她說，『我朋友覺得你禮貌到讓人感到不舒服。』聽完覺得蠻傻眼的，所以禮貌也有錯嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

對此，有老司機直言，原po的表現可能太過做作，讓對方有違和感，不過在不知道具體情況之下，他推測，可能是你講話比較尷尬，無法勾起話題；或太過禮貌，表現得很不自然；再來就是外貌不符合對方喜好。

他接著建議，「其實約會真的不用太拘謹，你就放自然一點，如果對方反感，那就說明雙方價值觀或個性不合，兩人可以再找新的對象，這些都不要緊。」

而其他鄉民也紛紛回應，「人帥就是溫柔體貼，人醜就是不舒服」、「看臉...要說幾次」、「臉啦，其他什麼理由都只是藉口」、「翻譯：長相太醜」、「反正難聽一點就是醜」。