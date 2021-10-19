小玉斜槓大賣換臉神器！線上教學推「盜臉駭客」　菜鳥司機搶購

▲小玉販售換臉A片外還斜槓兼賣換臉神器、教學課程，警方將深入追查。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局18日宣布偵破網紅小玉以deepfake AI換臉技術經營知名女網紅、小模及政治人物換臉A片，經營1年多獲利逾千萬元引發政府關注，甚至朝野立委倡議修法規範相關影片製作及制定罰則！警方調查小玉除經營換臉A片販售牟利外，甚至還大賣「盜臉駭客-中文手機換臉」軟體。

網紅小玉並提供該款客製化軟體及相關教學諮詢課程，他不只賣換臉謎片、甚至還要教大家製作換臉片，警方已掌握這套換臉神器的出售量，目前仍在追查流向及是否引發其他網友、仿效製作換臉片牟利的商業模式。

▲小玉販售換臉A片外還斜槓兼賣換臉神器、教學課程，警方將深入追查。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，小玉除了透過加密群組販售台灣女網紅名人換臉A片外，今年4月還推出客製化換臉軟體「盜臉駭客-中文手機換臉」強調該軟體純中文介面，安卓或IOS手機都可安裝，手機無須性能要求。

小玉團隊攬客相當積極，甚至還強調團隊可以提供已經讓機器深度學習逾200萬次的高階模型，讓菜鳥可以快速上手製作換臉影片，強調這套神器「網紅素人皆可換、詳細教學帶你飛」

但警方指出小玉販售這套換臉神器要價不菲，且購買者需有一定手機、電腦操作能力方能順手使用，但群組中數千會員趨之若鶩搶購者眾多，顯見網紅小玉頗有生意頭腦「除販售換臉片外、還要教網友製作換臉影片」換臉A片從買賣到教學製作，儼然成為一條龍全包的營利產業。

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