打疫苗早到怨等太久！醫轟大頭症「PO加開冷清照」：存心想整我們嗎

▲即使到了接種熱門時段，椅子仍空了好幾排。（圖／截自姜冠宇醫師粉專）

記者李佳蓉／綜合報導

北市聯醫出動醫護人員進駐花博接種站替民眾施打疫苗，第一線醫師姜冠宇今日卻在臉書抱怨：「人真的就是大頭症！」直指每天早上8點開打，卻有民眾早到卻抱怨等太久鬧上媒體，隨後提早至7點半，人卻來得零零落落。他怒轟早到可以去泡茶，戰線加開反而不被珍惜，「是存心想整我們嗎？」

北市聯醫中興院區主治醫師姜冠宇今日難得在臉書PO照開砲：「我覺得人真的就是大頭症」，打疫苗動用聯醫各院區系統開戰線，每週早上8點開打，即使加夜班、不週休仍有人不滿足，有民眾早到抱怨「怎麼打疫苗等這麼久？」隨後接種團隊提早至7點半，大家最晚在6點50分集合出發，「結果如圖，這麼早到，人卻來得零零落落。」

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姜冠宇不滿，「你早到，是你的事，你可以去泡茶，鬧給現場媒體看，造成我們提早上班，也不會加錢，反倒是看到戰線加開後也不被珍惜，這樣是存心整我們嗎？」他說，每位醫護都是不特定被徵召，調開上班時間、放著自身負責的病人，到現場替民眾施打疫苗或支援其他防疫事務，「請至少讓我們做得值得，可以嗎？可以嗎？」

▲上午7、8點接種人潮稀落。（圖／截自姜冠宇醫師粉專）

姜冠宇直呼，「民主社會在大喊權利前提是對自己負責任的公民啊！」並也PO出一大早接種站冷清的場景及10點多「人潮應該最凶」的照片，只見數排白色座椅全是空的，接種人數屈指可數，他無奈地說：「還有大片區域空空如也，這樣同時間開這麼多戰線是何必啊？」

網友看了心疼留言：「台灣人民實在被寵壞了！」「姜醫師辛苦您們了，真的很感謝您們在第一線持續為我們守護這麼這麼久」、「辛苦了！真的沒必要為了少數幾個加開戰線，傷的是醫療量能」、「太誇張了吧 醫生也是人」、「指揮中心管得到那些刁民嗎？」。