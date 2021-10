台海戰爭推演結果曝！CNN：中國拿下台灣外島　美國只剩幾個選擇

▲共機擾台頻頻擾台,揭示侵台意圖。(圖/路透)

根據美國外交政策和國防專家進行的戰爭遊戲(war game)推演結果,一旦中國拿下台灣其中一座外島,對美國而言,若要做出回應同時避免戰況升級成超級強權之間的戰爭,能夠選擇的選項會變得很少。

CNN於26日刊出一篇標題為「戰爭遊戲結論:若中國控制台灣外島,美國只剩幾個可行的選擇」(US has few good options if China seizes islands close to Taiwan, war game concludes)。

文中情境引述新美國安全中心(CNAS)的報告,戰爭遊戲推演以中國擊敗500名駐軍,拿下台灣在南海的東沙群島為開頭,這種有限度的小型入侵可能就是拿下其他台灣外島或是進攻台灣的明顯前兆。然而一旦中國入侵東沙群島,報告指出美國並沒有可靠的方法要求中國將東沙群島歸還台灣,若要採行經濟制裁,一方面過程繁複冗雜,另一方面對中國來說力道太弱,而此時若要採取任何軍事行動,又會冒著戰事升級的風險,而這正是美國和台灣都想要避免的。

因此報告提出最佳的選擇是,美國、台灣、日本和其他國家共同合作,先設法阻斷中國拿下東沙群島的可能,「美國和台灣必須即日起就開始協調,建立一個可信的威懾力量,以抗衡中國對台灣的有限侵略和威脅。」而在任何一個情境中,與日本的合作對於建立有效的威懾都是至關重要的。

中國近幾周對台灣的軍事施壓力道增加,10月初尤其明顯,報告認為這是一個可怕的預示:2025年,中國將有能力對台灣進行「全面規模」的入侵,而新美國安全中心的戰爭遊戲推演,就以解放軍在2025年拿下東沙群島為開頭。

美國總統拜登上周表示台灣若遭中國攻打,美國承諾會協防,之後在CNN專訪中也明確表示,「是的,我們有承諾這麼做」,但之後白宮和國務院都出面澄清美國的政策並未改變,而當中談到的政策就是在「一個中國」原則下,美國「認知」中國宣稱台灣是其領土。拜登的發言一度被視為美國打響轉向「戰略清晰」的第一槍,但白宮和國務院後續一再重申美國的「戰略模糊」手段。

然而這項問題是拜登政府主要關注的焦點,中國對台灣的侵略計畫也是美國中央情報局(CIA)和新美國安全中心的「突出問題」之一。新美國安全中心近期才正式成立,中情局副局長柯恩(David Cohen)在上週的情報會議中表示,該中心是專責收集和分析與北京有關情報的部門。

柯恩表示該中心「正在試圖釐清習近平究竟對台灣打著什麼算盤」,這與2022年中共第20次人大會議的動向,以及中國軍力和美國軍力的對比有關。柯恩表示分析這些情報的目的,是要讓國會議員對可能的入侵行動有依據可循,以讓議員們能夠做出最佳決定;他說中國有一系列的一級問題,「台灣絕對是中國鎖定的『一級中的一級』的問題」。

多名前情報官員也表示,儘管中國突然發動軍事侵略並攻占台灣是不太可能發生的,但中國更有可能循俄羅斯在2014年拿下克里米亞地區的方式展開侵略,先是一點一滴從台灣內部鼓動推翻,再進行更公開的軍事行動,鞏固佔領的事實。

美國中情局前副局長克爾頓(Mark Kelton)指出,習近平毫不懷疑自己掌握決定台灣前途的主動性,可以透過和俄羅斯合作,同時讓美國處理多起重大危機,讓美國忙不過來。

另一名前高層官員指出,「台灣將會是一個考驗」,而且美國對於台海問題如何解決,將會受到大眾的關注和質疑,「如果你都沒有為阿富汗站出來,那你還會為其他國家挺身而出嗎?」

顯然中國很有進行這個「考驗」的意願,像是10月派出上百架軍機,包括戰機和早期預警機進入台灣防空識別區(ADIZ)等,儘管進入防空識別區並非入侵台灣領空,但已經很明顯地揭露北京當局的意圖。

克爾頓表示解放軍不斷進入台灣ADIZ,代表習近平就是在測試台美對此的因應措施。

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)26日呼籲,台灣應「有意義地參與」聯合國,並稱台灣是「民主的成功故事」,「台灣過去50年來大部分時間積極參與聯合國部分組織,是國際間重視台灣貢獻的證明。但近年來,台灣卻沒有被允許進入聯合國」,「台灣被排除在外,減損了對聯合國和其他組織的重要性,而他們都因台灣的貢獻而受益良多。」