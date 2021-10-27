俄媒：CIA報告曝「全球性軍事衝突」將到來　最晚2040爆發大戰

▲ CIA預測，氣候變遷將引發全球衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

氣候變遷影響層面廣泛，除了衝擊人類日常生活，甚至可能引發戰爭。俄羅斯媒體《俄新社》報導，美國中央情報局（CIA）預測，世界將在未來幾十年內因氣候變化，面臨全球性軍事衝突，並在2040年爆發世界氣候大戰。

根據《俄新社》，CIA一份報告指出，「隨著各國採取措施保護自身利益，氣候變遷日益嚴重的影響可能加劇跨境地緣政治熱點的衝突」，最晚在2040年就會上演「氣候衝突」，各國將運用地球工程技術，互相加劇乾旱、洪水等自然災害。

發展中國家適應變化能力較弱，氣候變遷之下恐怕反目，包括剛果、印度河、湄公河及尼羅河流域，未來都可能因河床及水流方向改變而爆發衝突，成為氣候戰爭熱點。

這份報告也列出受氣候變遷負面影響衝擊最大的11個國家，包括印度、巴基斯坦、阿富汗、緬甸及部分中南美洲國家，未來可能為求生存，採取極端軍事措施。

此外，《巴黎協定》要求減少溫室氣體排放，以防止全球暖化，而專家警告，由於執行上的爭議，各國緊張關係將進一步加劇。報告提到，多數國家面臨困難的經濟選擇，可能寄望於技術突破，以求日後迅速減排。

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