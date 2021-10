T恤印「亞歷鮑德溫殺人」川普兒狠酸好萊塢　反被罵翻：人渣秀下限

▲好萊塢美女攝影指導遭男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)誤殺。(圖/翻攝自Instagram/alecbaldwininsta;路透社)

記者張寧倢/綜合報導

好萊塢男星亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)21日於電影《Rust》的拍攝現場,以道具槍誤殺美女攝影指導哈里娜哈欽斯(Halyna Hutchins),不慎釀成1死1傷。然而,美國前總統川普的長子小唐納(Donald Trump Jr.)竟然利用販賣T恤拿這起死亡悲劇狂酸,「槍不會殺人,亞歷鮑德溫才會。」引發反擁槍人士狂批。

▲小唐納販賣T恤狂酸亞歷鮑德溫開槍誤殺事件。(圖/翻攝自shopdonjr.com)

根據《商業內幕》報導,小唐納在他個人網站上以27.99美元(約新台幣780元)的價格販售一款上衣,上頭字樣寫著「槍枝不會殺人,亞歷鮑德溫才會」(guns don't kill people, Alec Baldwin kills people),還可以選擇短袖T恤、長袖T恤、帽T與黑、灰、藍、綠等多種選擇。

▲小唐納賣T恤遭到反槍枝暴力人士狂批。(圖/CFP)

許多網友紛紛轉發這則貼文,有人怒罵小唐納又在秀下限,但也有人認同稱這次將會站在小唐納這邊。美國反對槍枝暴力的積極運動人士古登堡(Fred Guttenberg)於3年前在校園槍擊案中痛失愛女,他26日在推特痛批小唐納,「有人在這次事故中喪生,她同時身為一位母親、妻子和女兒,我知道家人的感受,我想對那個人渣說的唯一一句話是:小唐納,你顯然是你爸的兒子,不會有比你們更可悲的家庭了。」

Someone died in this accident. She was a mother, wife, and daughter. I know how her family feels. The only thing I want to say to that scum of the earth @DonaldJTrumpJr is you clearly are your fathers son. Never has there been a more miserable family.https://t.co/4zJFL5yoey