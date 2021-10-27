T恤印「亞歷鮑德溫殺人」川普兒狠酸好萊塢　反被罵翻：人渣秀下限

▲好萊塢美女攝影指導遭男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）誤殺。（圖／翻攝自Instagram／alecbaldwininsta；路透社）

記者張寧倢／綜合報導

好萊塢男星亞歷鮑德溫（Alec Baldwin）21日於電影《Rust》的拍攝現場，以道具槍誤殺美女攝影指導哈里娜哈欽斯（Halyna Hutchins），不慎釀成1死1傷。然而，美國前總統川普的長子小唐納（Donald Trump Jr.）竟然利用販賣T恤拿這起死亡悲劇狂酸，「槍不會殺人，亞歷鮑德溫才會。」引發反擁槍人士狂批。

▲小唐納販賣T恤狂酸亞歷鮑德溫開槍誤殺事件。（圖／翻攝自shopdonjr.com）

根據《商業內幕》報導，小唐納在他個人網站上以27.99美元（約新台幣780元）的價格販售一款上衣，上頭字樣寫著「槍枝不會殺人，亞歷鮑德溫才會」（guns don't kill people, Alec Baldwin kills people），還可以選擇短袖T恤、長袖T恤、帽T與黑、灰、藍、綠等多種選擇。

▲小唐納賣T恤遭到反槍枝暴力人士狂批。（圖／CFP）

許多網友紛紛轉發這則貼文，有人怒罵小唐納又在秀下限，但也有人認同稱這次將會站在小唐納這邊。美國反對槍枝暴力的積極運動人士古登堡（Fred Guttenberg）於3年前在校園槍擊案中痛失愛女，他26日在推特痛批小唐納，「有人在這次事故中喪生，她同時身為一位母親、妻子和女兒，我知道家人的感受，我想對那個人渣說的唯一一句話是：小唐納，你顯然是你爸的兒子，不會有比你們更可悲的家庭了。」

Someone died in this accident. She was a mother, wife, and daughter. I know how her family feels. The only thing I want to say to that scum of the earth @DonaldJTrumpJr is you clearly are your fathers son. Never has there been a more miserable family.https://t.co/4zJFL5yoey — Fred Guttenberg (@fred_guttenberg) October 26, 2021

此前，亞歷鮑德溫曾在《周六夜現場》（Saturday Night Live）扮成前總統川普而爆紅，同時他身為反擁槍的活動人士也曾公開反對美國步槍協會和其他呼籲解除槍枝管制的組織人士，更曾為此直言不諱地批評川普對槍枝管制避重就輕的態度。然而，如今亞歷鮑德溫卻陷入了槍殺意外的爭論之中。

▼亞歷鮑德溫在SNL中的川普扮相。

#AlecForPrison is trending because the wingnuts want revenge for Alec Baldwin portraying Trump on Saturday Night Live, 4 years ago pic.twitter.com/KsWQ9VC78O — Phlip (@Pen_Bird) October 23, 2021

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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