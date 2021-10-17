他路口違停...不相關2男竟口角當街幹架！「檢舉達人」惹禍

▲宜蘭林姓男子不爽被懷疑是違停檢舉達人，與陳男當街幹架（紅圈處）。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭市16日發生兩男子當街幹架暴力事，起因疑是50歲林姓男子被懷疑是違停檢舉達人，林男在與違停者說話時，附近之前曾被檢舉違停的28歲陳姓男子，以為林男又要檢舉，上前要林男不要再檢舉時，雙方發生口角互毆，兩人均有擦、挫傷，並互控傷害，警方搜證後將兩人送辦。

宜蘭警方於16日15時30分許接獲宜蘭市城隍街與西後街路口有打架情事，員警抵達現場已無鬥毆情事，而受挫傷的50歲林姓男子報案說，他是宜蘭市城隍街與西後街路口與人發生口角爭執，遭陌生男子毆打。警方經調查後通知28歲陳姓男子及在場人53歲駱姓男子及另一名27歲陳姓男子等3人到案說明。

據了解，是另名民眾在路口附近疑似違規停車，50歲林姓男子上前與違停民眾說話，被之前被人檢舉違停、住附近的28歲陳男看到，陳男以為林男又在檢舉他人，上前向林男說不要再檢舉等言語，引發林男不爽的說：「那你打我啊」，不料，陳男真出手毆打林男，林男不甘示弱也反擊，雙方在大街演出鐵公雞拉扯互毆戲碼，涉及打架的兩人互控傷害，警方依傷害罪嫌將兩人移送偵辦。

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