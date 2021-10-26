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機師居檢後猝逝　機師工會再揭「地獄班表」：44天僅見家人3日

▲國籍航空機師班表。（圖／機師工會提供）

▲國籍航空機師班表。（圖／機師工會提供）

記者許維寧／台北報導

日前國籍航空一名外籍機師於居家檢疫後被發現倒臥家中猝逝。桃園市機師職業工會今（10/26）再揭露長程航班機師班表，機師於10月至12月兩個月中均在執勤、檢疫、加強／自主健康管理間度過，最長則有長達44天僅3天能和家人見面。已故機師甚至曾向友人訴苦，表示女兒不知道是否還愛著他，因為女兒感覺已形同被遺棄。

機師工會今再重申，要求機組員能於居家檢疫期間不得派飛，且一個月至少讓機組員保有3天「非執勤、非檢疫、非自主健康管理」的喘息日，讓機組員也能陪伴家人。

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機師工會更揭露國籍航空機師已排定的執勤班表，該名機師於今年10月2日至12月1日間均在執勤、檢疫、一般自主健康管理、加強版自主健康管理期中度過，沒有一天是屬於自己空閒的時間。最長則有長達44天期間（10/10~11/22），僅能利用10月30日至11月1日間短短「3天」加強自主健康管理期見家人。

機師工會也揭露，近日不幸猝逝的機師曾傳訊向友人訴苦，表示過去一年多來，年幼的女兒不理解為何父親要「遺棄」（abandon）她，機師面對女兒的不諒解，心中的煎熬外人也難以體會。

機師工會強調，這樣的班表決非少數個案。疫情爆發以來超過一年半，機師同時在「遵守檢疫規範」與「維持航空運量」的雙重擠壓下，持續了長達20個月的時間實在非常漫長，沒有任何一種職業專業人員可以長時間承受這樣的多重壓力仍維持身心健康，更遑論機師職務，還必須為每一趟航程的飛航安全負起責任。呼籲主管機關出面尋求解決之道。

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