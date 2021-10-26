黃金海岸度假村明第14度闖關環評　環團批觀光局不該卸責

▲黃金海渡假村開發案明將第14度闖關。（圖／地球公民基金會提供，下同）



記者許展溢／台北報導

台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫2000年通過環評，因6年未動工，2006年進行「環境現況差異分析」審查，2018年被退回觀光局，被稱殭屍開發案，環保署明召開第14次「台東都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫環境現況差異分析及對策檢討報告暨變更內容對照表」審查，環團今（26日）批觀光局不該卸責，盼環評委員退回。

地球公民基金會表示，黃金海開發邊界距離杉原灣沙灘200公尺，其佔地面積約10公頃、房間450間，比惡名昭彰的美麗灣渡假村大上10倍，旁邊又有26公頃的棕櫚濱海度假村預定地，3個開發案對杉原灣影響甚鉅，而此位置不僅屬於東海岸最重要的珊瑚礁區之一，同時也是阿美族人傳統領域、富山考古遺址範圍，開挖將破壞遺址、廢污水可能影響珊瑚礁，雖美麗灣飯店已被法院判違法而無法營運，黃金海和棕櫚濱海兩案卻讓開發爭議延燒。

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▲地球公民基金會喊話環委應將本案退回觀光局。



地球公民基金會指出，觀光局2015年「都蘭地區觀光永續發展評估案」，推估都蘭地區2023年尖峰日房間需求是851間，若附近大型開發全部興建，估計將超出1千多間；另於「重要觀光景點建設中程計畫(2020~2023年) 」，亦明確評估東海岸住宿設施是「沒有開發需求」，在在與黃金海公司聲稱的「有住宿需求」不符。

地球公民基金會強調，觀光局不應一再將管理問題推給其他單位，讓8屆環委做白工，進行無效益審查，不僅對廠商及部落形同折磨，更虛耗龐大社會資源，觀光主管機關有最大責任審慎盤點觀光資源與環境條件，搭配基礎設施、潛力客群評估，制訂觀光開發案的選址和設置原則，引導地方政府與觀光業者到「適當的區位」去進行觀光開發。最後地球公民基金會喊話環委應將本案退回觀光局。