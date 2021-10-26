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國旅券倒數第二波！今再抽60萬份　身分證末碼相同中千元

▲觀光局副局長林信任（中）抽出60萬名國旅券中獎者。（圖／記者李宜秦攝）

▲國旅券抽籤邁入倒數第二週。（圖／記者李宜秦攝）

記者許維寧／台北報導

交通部加碼推出240萬份千元國旅券，日前已連續兩週於週二抽出120萬份，今（10/26）上午10時30分將再舉行第三週、倒數第二波國旅券抽籤活動。預計抽出五組雙數號碼，身分證尾數兩碼相同者即中籤，若未滿60萬，將再加碼抽「三碼」，民眾下午17時可於國旅券平台查詢中獎資訊，並留意手機發送的中獎簡訊。

交通部觀光局配合行政院振興計畫，推出限量240萬份一千元面額國旅券。9月22日至10月29日起開放於「振興五倍券平台」數位綁定，抽籤活動於10月12日開跑，共抽4周、每次抽出60萬份。今天展開倒數第二波抽獎活動，預計透過樂透彩球抽出五組雙數號碼，今天完成抽籤後，將於下午17時發送簡訊通知民眾。

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觀光局也提醒民眾，今天完成抽籤後，最後一次抽籤日期僅剩下下週二，民眾若要參加抽籤最晚需於10月29日完成登記，才來得及趕上11月2日最後一次抽籤。民眾若今天未中籤，則還有最後一週可碰運氣：

最後一周：11/2抽籤、11/5領券

觀光局談到，今天中籤者，本週五（10/29）可於國旅券平台輸入手機號碼、身分證或居留證字號末四碼，登入後即可領取國旅券QR Code。國旅券使用時間為今年11月1日起至明年4月30日，適用所有觀光產業，包括旅行社團體旅遊或購買個人旅遊商品、飯店住宿、遊樂園門票及泡湯等，屆時向商家出示QR Code及身分證號末4碼驗證即可使用，但國旅券為一次性使用、不找零。

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