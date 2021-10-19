　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

保麗龍浮具堆成白色海岸！　調查揭「6成養殖廢棄物」攻占4縣市　

▲▼保麗龍浮具堆成白色海岸！調查揭4縣市有「6成養殖廢棄物」　。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

▲海岸被保麗龍堆成不同風貌，讓環團感嘆很心酸。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

記者許展溢／台北報導

白色海岸全由保麗龍浮具堆積而成，黑潮海洋文教基金會與澄洋環境顧問共同規畫調查台灣西海岸海洋廢棄物組成與可能來源發現，台灣浮筏式蠣養養殖產生巨量廢棄物，有4縣市超過6成，也因漁民「習慣」等因素，讓替代浮具使用腳步較大陸慢很多。黑潮今（19日）藉《西海岸漁業廢棄物圖鑑》成果發佈，籲相關部會重視。

黑潮執行長林東良說，每年3至6月為浮筏式牡蠣養殖收成季節，也是保麗龍浮具汰換季，依科技部海洋學門資料庫漂流軌跡模擬，西南沿海廢棄物很可能隨洋流北上，受東北角海域流牽引而滯留，陸續在東北角觀察到養殖廢棄物，如蚵棚、保麗龍和保麗龍碎片。以過去3年，東北角海岸每年都發現廢棄蚵棚，豪雨過後更易看見保麗龍碎片堆積。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼保麗龍浮具堆成白色海岸！調查揭4縣市有「6成養殖廢棄物」　。（圖／記者許展溢攝）

▲▼林東良說，東北角海岸每年都有廢棄蚵棚，豪雨過後更易看見保麗龍碎片堆積。（圖／記者許展溢攝）

▲▼保麗龍浮具堆成白色海岸！調查揭4縣市有「6成養殖廢棄物」　。（圖／記者許展溢攝）

圖鑑計畫合作團隊、澄洋環境顧問執行長顏寧說明，台灣分佈於雲林外海、嘉義外傘頂洲、白水湖與好美海域與台南七股潟湖、曾文溪出海口、台南市安南、安平及南區外海，估計雲嘉南有2.4萬棚牡蠣，保麗龍每年使用量12~20萬顆，學者估計每年3.6~6萬顆流失或遺失。養殖廢棄物分佈，以西南沿海（彰化、雲林、嘉義和台南縣市）最多，比例超過6成。

黑潮指出，國外研究海水養殖活動為海上漂浮垃圾的顯著來源，而漁業則產生約18%海洋垃圾。台灣所在的東亞區域，為全球最大海水養殖產區，大陸、日本與韓國皆為牡蠣生產大國。韓國2009年起，鼓勵漁民使用環保浮球，增加回收站與強化漁民教育，日本用高強度耐用浮具替換保麗龍，大陸牡蠣養殖產量最大的福建省，2018年宣布打擊保麗龍造成的「白色污染」，預計2023年底全數淘汰發泡浮球，由政府部分補貼，協助漁民換為較耐用的PE或PET浮球。

▲▼保麗龍浮具堆成白色海岸！調查揭4縣市有「6成養殖廢棄物」　。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

▲▼海保署統計至今年9月30日已回收廢漁網及蚵繩逾93公噸、處理海廢保麗龍33公噸。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

▲▼保麗龍浮具堆成白色海岸！調查揭4縣市有「6成養殖廢棄物」　。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）

顏寧認為，東亞國家陸續都有使用替代浮具，以大陸為例，部分省、縣很快一次汰換，台灣雖有研發，卻規劃2、3年後，希望腳步加快，效仿其他國家經驗。另外，台南市和嘉義市近年開始鼓勵漁民使用替代浮具，規畫禁用保麗龍浮具，只是新替代浮具如EPP，仍會像保麗龍一樣破碎，變成難以清理微塑膠。

不過，為何台灣推動速度慢？黑潮提到，關鍵是漁民已經習慣使用，加上保麗龍方便又輕，最後喊話漁業署、環保署和海保署能跨部會討論重視此議題。海保署回應，委託9縣市，其中6縣市（基隆市、新北市、桃園市苗栗縣、嘉義縣、高雄市）試辦廢漁網及蚵繩回收再利用、及離島3縣市（澎湖縣、金門縣、連江縣）試辦海廢保麗龍再利用。統計至今年9月30日已回收廢漁網及蚵繩逾93公噸、及處理海廢保麗龍33公噸。

▲▼保麗龍浮具堆成白色海岸！調查揭4縣市有「6成養殖廢棄物」　。（圖／記者許展溢攝）

▲▼潮指出，國外研究海水養殖活動為海上漂浮垃圾的顯著來源。（圖／記者許展溢攝）

▲▼保麗龍浮具堆成白色海岸！調查揭4縣市有「6成養殖廢棄物」　。（圖／記者許展溢攝）

►CP值爆高！290元就能泡美人湯

ET快訊
李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE響不停」
老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰
一蘭拉麵台中店掛上招牌！　開幕時間點曝光
打擊Deepfake「換臉影片」　臉書台灣官方帳號發聲
短裙空姐「蹲下狂抖」用行李箱擋寒風　黨官下令高層路邊罰站
熱銷手機公布！這款iPhone 勇奪「三冠王」
大咖女星帶兒女「擺路邊攤」！坐4小時　網：都沒發現

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰：要問還是沉默

打擊Deepfake「換臉影片」　臉書台灣官方帳號發聲

第12輪最新預約數字曝！179.6萬人搶三款疫苗「BNT預約率達7成」

寧願薪水變少也要「離開台積電」　過來人嘆：年紀到了自然會懂

別急著花！持藝FUN、五倍券到高雄消費　再賺100高雄券

桃園華泰名品城推動無菸購物　11／1起戶外周邊全面禁菸

每日8人因交通事故身亡！年長者佔4成　交通部急徵「路老師」

他曝LINE家庭群組！竟「全台都撞名」...千人笑翻狂喊+1

點餐備註手斷！外送員站門口「堅持不走」：確定你的手斷了…他嚇

雞排妹嗆告小玉　律師「等刑事起訴再求償」曝4大好處

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

分手許維恩3年…KID認：曾天天想到她！　鬆口2人現在關係

狗狗被掉包？洗澡回家「洗出蛋蛋」 店家堅持沒送錯...她大喊：不可能！

大白鴨逛大街！一度對峙跑給警追　被「當街逮捕」送派出所超無辜XD

台南駕駛想插隊被拒竟惱羞逼車　差點撞成一團！離去前開窗怒瞪

情侶擁32cm身高差曬放閃日常　男友俯瞰小隻女友視角像看孩子

老婆出差傳訊「寶貝，我在616」秒收回　人夫崩潰：要問還是沉默

打擊Deepfake「換臉影片」　臉書台灣官方帳號發聲

第12輪最新預約數字曝！179.6萬人搶三款疫苗「BNT預約率達7成」

寧願薪水變少也要「離開台積電」　過來人嘆：年紀到了自然會懂

別急著花！持藝FUN、五倍券到高雄消費　再賺100高雄券

桃園華泰名品城推動無菸購物　11／1起戶外周邊全面禁菸

每日8人因交通事故身亡！年長者佔4成　交通部急徵「路老師」

他曝LINE家庭群組！竟「全台都撞名」...千人笑翻狂喊+1

點餐備註手斷！外送員站門口「堅持不走」：確定你的手斷了…他嚇

雞排妹嗆告小玉　律師「等刑事起訴再求償」曝4大好處

味全龍斗六愛心系列戰　發起公益捐血活動

2021台劇排行榜TOP10　《火神》奪冠一張表看懂流行趨勢

統一單局3失誤丟分、陳子豪2分砲超前轟　5局象6比4獅

狂買1元塑膠袋「洗發票」 財部將立法「不給獎、追回獎金」

「狼人殺女神」梁以辰上身挖空披風衣　邱子芯穿帥裝：我的第1次

全運會／林昱堂跳遠破大會差點過8M　跑3趟100公尺太累了

寵妻狂人就是他！　寵壞還覺得成就解鎖的四大星座

一蘭拉麵台中店掛上招牌！業者估年底前開幕　網：不用跑台北了

李妍瑾公開招親來真的！公布聯絡方式「整晚LINE不停響」：聊起來了

現增加速條款來了　1245家企業受惠！

38秒KTV露鳥片曝光...　酒店白腿妹強脫海軍上尉三角褲

生活熱門新聞

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

超多大咖！小玉換臉謎片「受害者有100+」

真實世界保護力出爐　醫揭「最強混打疫苗組合」

他曝LINE家庭群組...網狂喊+1：全台都一樣

年薪400萬女醫沒人追　網點出主因

好市多「每車一袋」！她驚問：這厲害嗎？

身分證只要有「3個2」　免費吃牛排

陳阿姨：不想努力的可以送上樓　他上樓後被羨慕爆

用紙本五倍券買麥當勞！她發現「意外驚喜」　

她發現麥當勞「這樣點」比較便宜　員工認：確實

快訊／被小玉「換臉」做謎片　館長7字激動發問

陳宗彥1句「大陸是哪個國家？」網笑：乳滑了

更多熱門

相關新聞

花蓮水巡再獲特優級　環保署見證

花蓮水巡再獲特優級　環保署見證

繼2019年花蓮縣鯉魚潭商圈發展協會環保志工隊獲評「全國特優級」後，生態推展協會再次為花蓮縣勇奪2020「全國特優級」殊榮！行政院環境保護署為嘉許花蓮縣生態推展協會在地特色經營與水境維護成果，18日在花蓮縣社會福利館辦理優良水環境巡守隊頒獎暨座談會，藉此激勵水巡隊員士氣，並肯定志工為水環境不遺餘力的付出與努力。

11月起網購選「循環包裝」抽新款平板

11月起網購選「循環包裝」抽新款平板

想吃低脂高蛋白必選石斑魚！年產值破44億

想吃低脂高蛋白必選石斑魚！年產值破44億

環保署：碳排放量優於新加坡、韓國和大陸

環保署：碳排放量優於新加坡、韓國和大陸

馬英九曾說再生能源是丑角　綠委再批貶低

馬英九曾說再生能源是丑角　綠委再批貶低

關鍵字：

養殖廢棄物黑潮海洋文教基金會環保署海保署漁業署林東良顏寧保麗龍替代浮具海岸

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華「本來剩27元」公開戶頭數字！

好幸運！「這組末碼」國旅券、動滋券都到手

快訊／「國旅券中獎號碼」出爐！

高中妹「2天換一個性伴侶」染病了！醫聽成長史超心疼

小玉會員：說真的我們這群還算紳士

小玉道德淪喪！YouTuber網紅圈震怒

i原券中籤號碼出爐　「身分證尾數」爽拿1千

小玉會被抓「因動到不該動的人」　鄉民看影片懂了

金宣虎「6800字毀滅網爆文」懶人包

今10點預約AZ！這類人別錯過　莫德納孤兒下午2點開搶

小玉弟弟「沒有要切割」發聲道歉：我真的很累了

金宣虎爭議畫面遭挖！遭指低聲吼《兩天一夜》PD　韓網狂重播

快訊／66歲金曲台語歌手跌倒昏迷　4天未醒加護病房搶救

快訊／金宣虎公司首發聲！沉默2天「還在釐清事實」

女嬰家屬回現場招魂！大批警力防衝突

更多

最夯影音

更多
連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫

連千毅拱鄧佳華直播PK吃屎哥！ 輸了要吃「大便」他被狠咬慘送醫
換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

換臉謎片煉金！小玉金庫塞滿千鈔　百萬名車被查扣...訊後50萬元交保

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

《魷魚遊戲》「剛布爺爺」人生金句連發！　「放下擁有的不簡單」…逼哭美珠

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

一家出遊雙胞胎妹遭陌生女抱走　她問同夥：兩個都抱？媽急搶回

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

小玉上銬畫面曝！狂賣換臉謎片賺千萬　黃捷高嘉瑜也成女主

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面