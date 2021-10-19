保麗龍浮具堆成白色海岸！　調查揭「6成養殖廢棄物」攻占4縣市　

▲海岸被保麗龍堆成不同風貌，讓環團感嘆很心酸。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）



記者許展溢／台北報導

白色海岸全由保麗龍浮具堆積而成，黑潮海洋文教基金會與澄洋環境顧問共同規畫調查台灣西海岸海洋廢棄物組成與可能來源發現，台灣浮筏式蠣養養殖產生巨量廢棄物，有4縣市超過6成，也因漁民「習慣」等因素，讓替代浮具使用腳步較大陸慢很多。黑潮今（19日）藉《西海岸漁業廢棄物圖鑑》成果發佈，籲相關部會重視。

黑潮執行長林東良說，每年3至6月為浮筏式牡蠣養殖收成季節，也是保麗龍浮具汰換季，依科技部海洋學門資料庫漂流軌跡模擬，西南沿海廢棄物很可能隨洋流北上，受東北角海域流牽引而滯留，陸續在東北角觀察到養殖廢棄物，如蚵棚、保麗龍和保麗龍碎片。以過去3年，東北角海岸每年都發現廢棄蚵棚，豪雨過後更易看見保麗龍碎片堆積。

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▲▼林東良說，東北角海岸每年都有廢棄蚵棚，豪雨過後更易看見保麗龍碎片堆積。（圖／記者許展溢攝）



圖鑑計畫合作團隊、澄洋環境顧問執行長顏寧說明，台灣分佈於雲林外海、嘉義外傘頂洲、白水湖與好美海域與台南七股潟湖、曾文溪出海口、台南市安南、安平及南區外海，估計雲嘉南有2.4萬棚牡蠣，保麗龍每年使用量12~20萬顆，學者估計每年3.6~6萬顆流失或遺失。養殖廢棄物分佈，以西南沿海（彰化、雲林、嘉義和台南縣市）最多，比例超過6成。

黑潮指出，國外研究海水養殖活動為海上漂浮垃圾的顯著來源，而漁業則產生約18%海洋垃圾。台灣所在的東亞區域，為全球最大海水養殖產區，大陸、日本與韓國皆為牡蠣生產大國。韓國2009年起，鼓勵漁民使用環保浮球，增加回收站與強化漁民教育，日本用高強度耐用浮具替換保麗龍，大陸牡蠣養殖產量最大的福建省，2018年宣布打擊保麗龍造成的「白色污染」，預計2023年底全數淘汰發泡浮球，由政府部分補貼，協助漁民換為較耐用的PE或PET浮球。

▲▼海保署統計至今年9月30日已回收廢漁網及蚵繩逾93公噸、處理海廢保麗龍33公噸。（圖／黑潮海洋文教基金會提供）



顏寧認為，東亞國家陸續都有使用替代浮具，以大陸為例，部分省、縣很快一次汰換，台灣雖有研發，卻規劃2、3年後，希望腳步加快，效仿其他國家經驗。另外，台南市和嘉義市近年開始鼓勵漁民使用替代浮具，規畫禁用保麗龍浮具，只是新替代浮具如EPP，仍會像保麗龍一樣破碎，變成難以清理微塑膠。

不過，為何台灣推動速度慢？黑潮提到，關鍵是漁民已經習慣使用，加上保麗龍方便又輕，最後喊話漁業署、環保署和海保署能跨部會討論重視此議題。海保署回應，委託9縣市，其中6縣市（基隆市、新北市、桃園市苗栗縣、嘉義縣、高雄市）試辦廢漁網及蚵繩回收再利用、及離島3縣市（澎湖縣、金門縣、連江縣）試辦海廢保麗龍再利用。統計至今年9月30日已回收廢漁網及蚵繩逾93公噸、及處理海廢保麗龍33公噸。

▲▼潮指出，國外研究海水養殖活動為海上漂浮垃圾的顯著來源。（圖／記者許展溢攝）

