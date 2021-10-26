大陸疫情再起遍及南北　今日本土新增「29+5」內蒙古成高危區

▲內蒙古疫情嚴重。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸衛健委26日通報，25日新增確診病例43例，其中境外輸入病例14例，本土病例29例（內蒙古16例，其中阿拉善盟15例、鄂爾多斯市1例；甘肅6例，均在蘭州市；北京3例，均在昌平區；寧夏3例，其中銀川市1例、吳忠市1例、中衛市1例；山東1例，在日照市）。

通報顯示，新增病例中含2例由無症狀感染者轉為確診病例（均在寧夏），無新增死亡病例，新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

大陸新增無症狀感染者26例，其中境外輸入21例，本土5例（貴州2例，均在遵義市；雲南2例，均在德宏傣族景頗族自治州；北京1例，在昌平區）；當日轉為確診病例6例（境外輸入4例）；當日解除醫學觀察16例（均為境外輸入）；尚在醫學觀察的無症狀感染者384例（境外輸入349例）。

當日新增治癒出院病例13例，解除醫學觀察的密切接觸者624人，重症病例較前一日增加1例。

境外輸入現有確診病例386例（其中重症病例1例），現有疑似病例3例。累計確診病例9521例，累計治癒出院病例9135例，無死亡病例。

截至10月25日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例603例（其中重症病例21例），累計治癒出院病例91601例，累計死亡病例4636例，累計報告確診病例96840例，現有疑似病例4例。累計追蹤到密切接觸者1233485人，尚在醫學觀察的密切接觸者33307人。