華爾街日報指台灣役男士氣低落　邱國正：國軍沒有草莓族

▲中華民國國軍。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

華爾街日報報導，北京加強對台武嚇，部分專家憂心台灣戰備不足、役男士氣低落，建議國軍與美國等國軍隊共同訓練。對此，國防部長邱國正表示，他對國軍蠻有信心，而且沒有一代不如一代，「我始終相信沒有什麼草莓族，年輕人他有他的優點」，不要因為外媒講了就很沮喪。

華爾街日報25日報導，軍事專家稱讚中華民國國軍素質，但在北京加強對台武嚇的背景下，部分專家憂心台灣戰備不足、役男士氣低落，建議國軍與美國等國軍隊共同訓練，並聲稱台灣約8萬名役男及近220萬名後備軍人準備不足且士氣低落，是最迫切的問題之一。

行政院長蘇貞昌26日下午率領相關部會首長，赴立法院進行施政報告總質詢。邱國正會前受訪時表示，自己不了解外媒的報導是依據什麼來做評量，但是他對國人及國軍部隊蠻有信心的。

邱國正提及，過去自己在當排長的時候，很多老兵跟他說「一代不如一代」，他也告訴對方「沒有一代不如一代」，因為到目前他始終相信，「沒有什麼草莓族、什麼族的問題，年輕人他有他的優點」。

邱國正認為，不要因為外媒講了以後，就覺得好像很沮喪，「我覺得沒有必要，我們對自己要有信心」。

此外，美國海軍太平洋艦隊25日宣布，美國卡爾文森號航母打擊群將與日本海上自衛隊初雲級直升機護衛艦加賀號，將在南海進行海上聯合演習，並稱南海合作與美軍行動是「印太日常」。

對此，邱國正則說，外籍機艦在周邊都有掌握，「但是外籍機艦它的目的在哪裡，這不是我們的考慮」，國軍只要看它有沒有任何企圖、敵意，「我們目標很明顯，就是針對中共，中共有任何動作的話，我們盡早要偵知然後應處」，至於外籍機艦經常都有，他就不予置喙。