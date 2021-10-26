外媒稱台海緊張民眾存糧3個月　國防部：有危機意識是正向的

▲國防部發言人史順文。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

有外媒指稱，台灣民眾對中共武力威脅的不安有加深，甚至戰備存糧3個月。對此，國防部發言人史順文26日表示，民眾有危機意識是正向的發展，國軍也精進各項作為，包括國防自主、發展不對稱戰力，後備戰力提升等，都是預防戰爭。

由於美國華爾街日報指稱，台灣民眾對於中共武力威脅深感不安，甚至有人戰備存糧3個月。對此，國防部表示，面對敵情威脅以及嚴峻的區域情勢，國人有危機意識，支持國軍建軍備戰與強化國防安全，都是正向的發展。

國防部表示，這些訊息，民眾透過媒體的報導，一定會有感受，但是也不需要過度擔憂；他強調，國軍本務，就是持續強化戰備整備以及軍事訓練的任務，做好防衛的準備，維護國家安全。

至於戰時疏散演練，史順文表示，政府每年透過民安、萬安、同心、自強等等演習，都是結合地方政府跨域的整合訓練，來建立全民防衛動員體系，進行災防演練以及緊急危難的處置。

在戰備方面，史順文說，國軍持續強化建軍備戰，不斷充實和提升戰力，就是要確保國家安全，而建軍備戰是長期的工作和任務，訓練的內容也不斷的與時俱進。

史順文指出，國軍持續精進各項作為，包括國防自主、持續發展不對稱戰力、後備戰力提升的規劃，都是為預防戰爭。