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《華爾街日報》曝台灣軍隊問題：士氣低迷難和中國抗衡

▲民國110年雙十國慶大典，三軍樂儀隊演出。（圖／記者林敬旻攝）

▲外媒點出台灣軍隊內部問題  。（圖／記者林敬旻攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

台海問題升級成為未來戰爭潛在熱點並引起多國重視，《華爾街日報》（WSJ）25日報導以「台灣軍隊與中國對戰有勝算嗎？只有少部分人這麼想」為題，表示台灣軍隊當前準備仍嫌不足，而且士氣低落，難與中國抗衡。

報導指出，台灣軍隊內部衍生的繁雜內部問題，許多是因為多年來的區域穩定和經濟發展導致，而現在問題已經浮上台灣，削弱台灣阻止中國的能力。即使台灣每年有8萬人入伍，還擁有220萬名後備軍人，但最關鍵也最緊迫的問題在於，軍隊的戰力準備不足，士氣也普遍低迷。

報導點出台灣軍隊多年來為人詬病的問題，內文引述一名於去年底結束4個月基礎訓練的役男指出，入伍每日內容多是掃樹葉、除草等打雜事項，只有射擊訓練有用處。役男還稱部隊是草莓兵，許多年輕人的成長過程都受到父母過度保護，甚至會裝病或因輕傷要求休息，這種現象也讓他懷疑，台灣軍力是否有辦法抵擋解放軍入侵。

此外役男為了逃避入伍而在短時間內，透過增肥或餓到過瘦等方式，也反映役男對進入軍隊的心態。

曾於2019年訪台探查軍隊實力的美國退伍海軍上校紐斯罕（Grant Newsham）指出，台灣軍隊訓練有素，也有和他接觸過的軍官準備好作戰，而且飛行員素質相當高，但整體軍費卻嚴重不足，龐大的後備軍力流於形式，而且軍人薪資待遇有待改善。

報導指出當前台灣政府也已正視這些不足的問題，並以著手進行解決，例如近年不斷成長的軍事預算就是一例，但也指出不少後備軍人抱持著「過水」心態，加上軍中繁重的文書作業和管理問題，都會進一步削弱整體軍力，是必須改善的問題；報導並建議可以用虛擬實境的方式進行多樣化、更好的訓練。

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