「國軍鋼鐵人」系統首曝光！　強化官兵肌耐力、減緩膝蓋負荷

▲國軍鋼鐵人系統首度曝光。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

為強化國軍官兵的戰力，仿效被稱為「國軍鋼鐵人」系統、由美軍研發的外骨骼系統，26日首度曝光，可有效強化官兵肌耐力、減緩舉起重物時膝蓋負荷的野戰外骨骼。

對於如何「提升我國國軍之戰場效率、減輕單兵戰場體力負擔」，中科院參考國外軍事最新科技趨勢，並參考我國軍事應用情境與需求，例如國軍的單兵負重因攜行裝備越來越多而越重，是否可以透過科技減輕負擔，或者是砲兵、後勤補給仍需大量人力及體力來搬運，是否可以透過裝備來增加效率並減輕負荷。



中科院軍用外骨骼針對肌耐力增強型在國防、工業等應用情境，規劃「肌耐力增強型動力外骨骼系統關鍵技術研製」，而四年設計總目標規格包括：系統總重量小於24 kg、系統酬載40~100 kg 裝備、系統熱插拔續航力大於6小時、野戰型空載移動速度最高可達6 km/h。

▼國軍鋼鐵人系統首度曝光。（圖／國防部提供）



軍方指出，109-110年所研發之軍用動的外骨骼系統，為下肢型動力外骨骼（膝關節）、無荷重酬載設計、空載移動速度最高6 km/h、馬達輔助扭力40 Nm以上、系統總重小於10kg，可有效增強步兵肌耐力，完成軍事任務。

至於111-112年，軍方將持續研製軍用荷重型下肢動力外骨骼系統（含膝關節與髖關節）、可荷重酬載40~100 kg裝備、馬達輔助扭力50 Nm以上、系統總重小於24 kg，可應用於砲兵荷重，也可應用於工業負重用途。

軍方表示，中科院於110年已完成軍用動力外骨骼系統，未來可應用於戰場上砲彈之彈藥搬運、重武器操作、傷患救助等場景，有效節省操作人力，提升作戰效率等用途與功能。

此外，軍方後續將持續建立相關技術能量及應用經驗，未來可再朝軍用荷重型動力外骨骼系統（膝關節與髖關節）的應用方向開發。

▲▼國軍鋼鐵人系統首度曝光。（圖／國防部提供）