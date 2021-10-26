台灣科學節今起跑　教育部攜手科技部一起「快樂玩科學」

▲第二屆台灣科學節今天起跑，預計下月6日起一連舉辦9天。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為營造「快樂玩科學」社會，教育部去年催生第一屆台灣科學節，第二屆科學節預計下月6日開始展開，今年以「科學服務社會」為主題，教育部今年邀請科技部加入，並在今天（26日）舉行舉跑記者會，希望結合相關科普資源，讓科學節活動內容更豐富多元，今年9天活動將有20個科普基地共同參與，舉辦近500場活動，預計吸引30萬人次。

教育部去年首度舉辦台灣科學節，教育部所屬科學博物館，以多元奇趣方式，重新喚起不少民眾心中科學魂，讓科學不再是嚴肅繁重，而是經由輕鬆戲劇與美妙樂曲，提供全民參與一場盛大科學饗宴。

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為延續活動，教育部在今天宣布，第二屆台灣科學節在11月6日（週六）至14日（週日）舉辦，今年科學節以「科學服務社會」為主題，一雙代表科學的手，捧起人類社會的發展，持續發揮科學實用、鮮活及創新的力量，實現全民樂學與樂活社會。

▲第二屆台灣科學節今天起跑。（圖／記者許敏溶攝）

教育次長林騰蛟指出，科學思維應該成為大家日常生活一部分，去年在校園趣味科學課程以外，期待營造一個「快樂玩科學」的社會，搭配108課綱中強調「探究與實作」的科學素養能力，催生出「第一屆台灣科學節」，重新喚起大家心中的科學魂，讓科學不再嚴肅繁重，而是由精彩戲劇和美妙樂曲共同展示和歡慶科學帶來的各項發現，透過輕鬆愉快的方式，提供全民參與一場盛大的科學饗宴。

根據教育部規劃，今年台灣科學節活動，各館所配合主題，並依據館所特色，9天活動期間推出內容豐富、跨域多元類型的活動，包括：13場次「論壇及研討會」，「舞臺劇與戲劇」6場次，「科學演示」82場次，「影展與展覽」166場次，「科學競賽」6場次，「工作坊」171場次，「科學市集」33場次，「其他活動」10場次，預計將有30萬人次參與。



