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陸官「風雲隊長」與學妹獨處被開除　「3動作記3大過」法官說OK

▲桃園市彭姓男子今年9月間搭乘台鐵自強號南下列車，見妙齡女熟睡竟動歹念，伸出鹹豬手撫摸胸部，見無反應還解開釦子繼續摸遭隔鄰乘客報警。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲學長幫學妹擦汗、搭肩，被校方一次記3大過開除學籍。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者洪靖宜／高雄報導

一名就讀陸軍官校的男學生，在校擔任橄欖球隊長，他前年期間約學妹到教室內獨處，還用手幫學妹擦汗、還要求她換衣服，全遭學妹拒絕，學妹事後向家長告狀，家長氣得到學校陳情，最後男學生被記三大過後開除學籍，他不服提出行政訴訟仍被駁回。

判決書指出，陸軍官校黃姓學生是名橄欖球隊長，為校園中風雲人物，於前年1月30日一早，他邀學妹到活動中心的自由搏擊教室獨處，他用手要幫學妹擦汗，學妹拒絕，沒想到又因流汗為由，問她要不要當場更衣，學妹要離開時他又用手搭肩，還問「怎麼不抱我？」

事後學妹向家長告狀，家長到校陳情，甚至還有部分家長得知後向學校投書，質疑校方軍紀及品行教育、擔憂女同學人身安全，還有人到「靠北長官」社群站影射此事，造成校內男、女同學人人自危。因此校方認為這「有損校譽，情節重大」，最後記了他三大過，開除學籍，他不滿提出申訴，卻也被駁回，他不服提起訴願，仍被駁回，因此提出行政訴訟，至於而強制猥褻罪則獲不起訴處分。

高雄高等行政法院法官認為，黃男畢業後具有擔任軍官資格，作為基層軍人之表率，為避免其麾下部隊價值觀發生偏差或衍生重大紀律問題，校方對其學生的偏差行為，自應訂定更高道德標準及嚴格的紀律處罰，汰除不適任軍人資格的學生，兼顧警惕效果，以符合國軍用人政策的品德要求。

而開除學籍是貫徹軍中「嚴考核、嚴淘汰」的作法，避免重大違紀且品行不佳的學生，於退學後，再藉以轉學等方式至其他軍事學校就讀，是落實軍風紀律所必要之手段，因此校方懲處尚屬合理，也沒有違憲、違法或違反比例原則等情形，因此判黃男敗訴，可上訴。

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