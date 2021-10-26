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運算複雜度超越谷歌「懸鈴木」百萬倍！ 陸量子計算領域再突破

▲位於安徽合肥的大陸中科院量子信息與量子科技創新研究院。（圖／CFP）

▲位於安徽合肥的大陸中科院量子信息與量子科技創新研究院。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸中科院量子信息與量子科技創新研究院科研團隊近期在超導量子和光量子兩種系統的量子計算方面取得重要進展。這項研究也使得大陸成為目前全球唯一在兩種物理體系達到「量子計算優越性」里程碑的國家。

世界首台超越早期經典電腦的光量子電腦在中國誕生。（圖／CFP）

▲大陸持續探索光量子電腦技術領域。（圖／CFP）

《央視》報導，超導量子計算研究團隊構建了66比特（bit，位元）可編程超導量子計算原型機「祖衝之二號」，實現了對「量子隨機線路取樣」任務的快速求解，比目前最快的超級計算機快一千萬倍，計算複雜度比谷歌的超導量子計算原型機「懸鈴木」高一百萬倍，使得我國首次在超導體系達到了「量子計算優越性」里程碑。

此外，光量子計算研究團隊構建了113個光子144模式的量子計算原型機「九章二號」，處理特定問題的速度比超級計算機快上億的三次方倍，並增強了光量子計算原型機的編程計算能力。

▲大陸中科院院士潘建偉。（圖／CFP）

▲大陸中科院院士潘建偉。（圖／CFP）

大陸中國科技大學教授陸朝陽表示，九章光量子計算機從之前的76個光子增加到了113個光子，比超級計算機快億的三次方倍，「超導量子比特與光量子比特是國際公認的有望實現可擴展量子計算的物理體系。量子計算機對特定問題的求解超越超級計算機即量子計算優越性，是量子計算發展的第一個里程碑。」

九章量子電腦的研究團隊發起人、大陸中科院院士潘建偉強調，下一步我們希望能夠利用4至5年的努力實現量子糾錯，在此基礎上，「我們就可以來探索用一些專用的量子計算機或者量子模擬機來解決一些具有重大應用價值的科學問題。」

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