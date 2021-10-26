台灣首座慰安婦博物館重新開幕！規劃5展區10／27試營運

▲台灣第一座慰安婦博物館「阿嬤家—和平與女性人權館」重新開幕。（圖／婦女救援基金會）

記者林育綾／台北報導

台灣第一座慰安婦博物館「阿嬤家—和平與女性人權館」，去年因財務、疫情加上租約到期等因素宣布暫時休館，歷經超過10個月努力，如今阿嬤家將在新館址重新開幕，預計10月27日至11月25日試營運。

新館沿用「阿嬤家—和平與女性人權館」這個名稱，和舊館一樣都位在大同區，婦援會表示，這一帶是台北發展最早的區域，如迪化街、孔廟、保安宮都座落於此，其中大稻埕更是繁華一時，阿嬤家在這充滿歷史、文化的人文薈萃之地重新開放民眾參觀，顯得格外有意義。

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▲台灣第一座慰安婦博物館「阿嬤家—和平與女性人權館」重新開幕。（圖／婦女救援基金會）



新館的空間與格局，與舊館相當不同，在設計以及佈展上需要更多巧思，婦援會特別邀請博物館展示設計經驗豐富的林志峰老師、有心設計團隊，以阿嬤生命史和被害人觀點為中心，做出系列設計，將阿嬤家的精神跟理念完整的傳承下來，讓民眾一踏入博物館就感受到震撼。

阿嬤家新館總共規畫5個展區，包括4個常設展區以及1個特展區。進入博物館後，會先到心靈沉澱區，設計師精心設計的「聲音管子」利用話筒的概念，讓大家彷彿穿越時空與阿嬤們對話，聽到阿嬤們的內心的聲音，讓大家好好整理自己的思緒，並慢慢跟著我們走入這歷史的長廊。

▲▼阿嬤家新館總共規畫5個展區，包括4個常設展區以及1個特展區。（圖／婦女救援基金會）



常設展區分為「認識阿嬤們」、「誘騙與脅迫」、「我們就是他們」、「面對歧視的韌性」，不同展區都有不同的設計意象以及裝置。展區的鐵網有如遭誘騙成慰安婦時，被禁錮的人生如牢籠般無法逃離；而房子以及皮箱，象徵劫難後終於回到家的溫暖；面對歧視並走出傷痛，迎接曙光的藝術創作展示。

每個展區都有深刻理念，參觀博物館的同時，讓大家跟著阿嬤們的人生軌跡，一步一步感受他們的種種遭遇以及心境上的成長與改變。而第一期特展展區為「#MeToo先行者」，將阿嬤們回台後面對歧視和勇於發聲做延伸外，結合現代常見性別暴力議題，邀請香港文晶瑩藝術家展示「釋色如果我是 III」藝術作品，響應#MeToo運動的性侵受害人遭網絡欺凌，文晶瑩頓感同理心的重要性，於是創作了三款填色紙，分別是「如果我是受害人」、「如果我是施暴者」和「如果我是旁觀者」，讓觀眾可以代入三種角色去表達感受和想法，進而將民眾作品做成動畫與集結成冊展示。

▲第一期特展展區為「#MeToo先行者」。（圖／婦女救援基金會）

由於婦援會保留許多文物以及史料，在新館除了實體文物的展示，更用多媒體的方式，讓文物用影像、聲音等方式多元呈現。在展區也會設置QR Code，讓參訪的民眾除了現場的展品，也能到婦援會設置的網站或資料庫，查看更多關於慰安婦（軍事性奴隸）、性別、人權相關的資訊。

婦援會從民國81年開始慰安婦的調查服務至今，保存了5,042件相關影音、書籍，以及730件文物，並於105年12月10日成立台「阿嬤家—和平與女性人權館」，紀念並傳承這段真切的歷史。近30年來經歷許多挑戰，但依舊沒有停下腳步，而這份堅持也是向阿嬤們堅毅的精神致敬，期望邀請更多不分年齡、性別共同努力，讓歷史的傷痕化為和平的基石，實現平權、零暴力的美好未來。

「阿嬤家—和平與女性人權館」10月27日起試營運，由於場地限制，現場將實施人流管制，容納參觀人數為30人，若現場人數超過上限則需在外等候，至場內人員離場才能進場參觀。試營運期間若需團體導覽的服務，可至官網「學習與活動」—「團體導覽預約」填寫表單，或致電02-2553-7133諮詢。

阿嬤家—和平與女性人權館

試營運：2021年10月27日-11月25日

地址：台北市大同區承德路三段32號5樓

時間：周一至周五早上10:00至下午17:00

電話：(02)2553-7133