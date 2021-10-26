美軍秘密駐台1年！外媒揭「貝雷帽部隊」訓練細節：形成對中包圍網

▲美軍特戰部隊駐紮在盟國協助訓練，圖為美軍駐阿富汗部隊。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

今年10月初，中國解放軍派遣150多架戰機進入台灣的防空識別區，其中不乏可攜核武的轟炸機，被視為挑釁行為。而先前美媒《華爾街日報》便引述消息人士說法指出，其實美國陸軍特種部隊與海軍陸戰突擊隊早已祕密駐屯台灣，並訓練台灣軍隊至少1年。如今有報導分析，美軍特種部隊在台灣的秘密訓練方式。

美國《商業內幕》（Business Insider）指出，美國自從1979年1月1日與中國簽數《建交公報》後，便從未在台灣有過正式的軍事活動，不過這並非意味著美國突擊隊多年來未與台灣軍隊合作，儘管美國對台政策的變化視華府當局在外交政策上的計算而有所改變，然而通常美國突擊隊其實早就有到外國進行「境內外部防禦」任務的慣例。

報導分析，美國突擊隊會在其他國家駐軍、甚至訓練盟友國的常規或是特種部隊，並隨時保持聯繫，是為美軍的「境外內部防禦」，屬於美國陸軍特種部隊的主要任務，也是主要收入來源，因此被稱作「綠色貝雷帽」，他們利用專業的語言能力與文化知識，和當地部隊建立融洽關係，確保培訓過程更加順利，以此與當地部隊建立牢固的專業和個人關係。

不過由於台灣議題、兩岸關係向來敏感，因此美國在慣例上並不會特別公開與台灣之間的軍事合作訊息，以此避免與中國之間在外交、軍事、政治上的爭議。此外，美國特種作戰司令部也有一些協助「境外內部防禦」的單位，如海軍陸戰隊突擊兵團、海空陸三棲特戰隊（海豹部隊）、空中突擊隊、海軍特種作戰快艇部隊等。

▲消息指出，其實美軍也有駐台，訓練台灣軍隊至少1年。（圖／記者林敬旻攝）

報導也指出，美軍在印太地區的行動中，第一特種部隊為7個「綠色貝雷帽部隊」之一，主要負責與台灣和其他盟友之間的合作，同時形成對中國的封鎖圈與包圍。

另外，美國特種作戰部隊透過「境外內部防禦」數十年以來幫助盟友與合作夥伴組建、甚至訓練軍隊，在與中國的戰爭之中，對美國而言無形中是一種優勢，「中國的戰略地理位置依賴3條河流、1條海岸線，而此戰略核心一方面受到美國第7艦隊的制約、另一方面受到境內歷史上不同程度敵對的少數民族的制約。」

假設中國與美國、或是美國部屬在中國周圍地區的盟邦之間爆發戰爭，其實盟友軍隊對於美國而言是非常重要的夥伴，能夠率先抵擋來自中國的攻擊，且其能力在數十年之間已接受美軍特種部隊的訓練，而駐紮在盟邦的美國綠色貝雷帽也能先發制人，減緩或分散中國解放軍的速度與注意力。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast