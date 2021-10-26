UberEats外送員內湖行車糾紛　遭2男痛毆！警鎖定車主追緝

記者張君豪／台北報導

25日晚間一名UberEats外送員聲稱在台北市內湖區康寧路3段與一輛白色自小客車發生行車糾紛，遭到車上兩名男子下車徒手毆打導致受傷，送餐員不甘受辱，當晚9點半左右向內湖警分局東湖派出所報案，警方受理後目前調閱監視器展開追查。

▲25日晚間內湖一名外送員因行車糾紛遭後車尾隨毆打，警方鎖定涉案車主身分約談中。（圖／記者張君豪翻攝）

▲25日晚間內湖一名送餐員因行車糾紛遭後車尾隨毆打，警方鎖定涉案車主身分約談中。（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方證實：東湖派出所25日21時30分接獲被毆打的送餐員報案，報案人指稱，當晚18時30分許騎車行經內湖區康寧路3段165巷23弄口，與一輛白色自小客車發生行車糾紛，隨後遭車上兩名男子徒手毆打致傷。

被害人事後並把被毆遭遇PO上網，呼籲其他民眾小心。東湖派出所接獲報案後，立即調閱現場相關監視器，目前已經鎖定犯案車主身分，正積極傳喚到案說明。

內湖警方呼籲，民眾行車時如遇有交通事故，雙方務必冷靜理性調解，或撥打110尋求警方到場處理，千萬不可意氣用事，而有不法行為，如涉及違法行為警方定會依法究辦。

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