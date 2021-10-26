「這廠牌第1劑」已經沒人想打！問AZ＋BNT電話被打爆　醫看傻眼　





▲第一線醫師無奈，大家搶問AZ＋BNT混打，卻沒人要打第一劑BNT。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者李佳蓉／綜合報導

中央21日公布第13輪將開放AZ混打BNT，雖然AZ混打mRNA疫苗效果最好，但也引起兩派看法。小兒科醫師張博揚曾指出，民眾必須知道混打副作用比AZ第二劑大很多，除非疫苗不足否則不推薦混打。今日他在臉書上再發文，要大家「別再打來問了」，無奈認真的BNT第一劑沒人想打，想混打AZ＋BNT的人卻一堆。

張博揚曾提到，AZ＋mRNA疫苗求的是提高抗體濃度增加保護力，會比AZ＋AZ好，但只會近似於mRNA＋mRNA的程度，抗體有提高，「但是保護力會提升多少？足以對抗變種病毒嗎？」就算完整接種兩劑BNT或莫德納，仍有可能被Delta穿透性感染，而且與打兩劑AZ的族群相比，重症與死亡率的保護並無差別，也就是說，不論怎麼搭配，任何組合都有保護、免於重症死亡的效果。

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張博揚進一步解釋，AZ第二劑副作用與第一劑相比可說是苦盡甘來，他不解撐過第一劑即使心有餘悸，「為何順順地打完第二劑就好了不做，還想棄權去混打？」民眾必須知道混打副作用比AZ第二劑大很多，「除非疫苗不足，我不推薦混打，甚至我連第三劑都不想打！」

今日張博揚再發文，急呼：「別再打來問能不能混打BNT了！」依指揮中心規定現在還不行，不透過1922平台預約無法混打，「我給你打了也是報不上去所以不行」。對於想混打民眾狂打電話詢問，他傻眼表示，「認真的BNT第一劑已經沒人想打，想要AZ＋BNT第2劑的人一堆。」

▲一心想混打AZ＋BNT的亂象，讓醫師看得好無奈。（示意圖／路透）

小兒科醫師楊為傑也在粉專透露，近期許多家長帶孩子看診時，也順便問及AZ混打BNT的問題，正在思考要不要混打，「對於想混打的人，我都給予100%的尊重。畢竟指揮中心的專家應該都思考分析過疫苗混打的優缺點。」對於選擇混打者，他也提出2點供大家思考。

「如果要追加第三劑，混打者的第三劑，要選？」楊為傑指出，關於混打的研究，是基於國際上有不少混打的證據，例如數據最多的AZ＋BNT，接著是AZ＋莫德納，但是第三劑呢？前兩劑施打同廠牌，不管第三劑相不相同，研究都相對多；但對於混打者的第三劑，目前研究則較少。

第二，「明年會有多少BNT？」楊為傑拋問。他說，目前指揮中心公布的採購案，最確定的是莫德納3千多萬劑以及高端，至於BNT明年要買多少，目前未知。「如果AZ＋BNT，但是台灣明年沒有要買BNT或買不多，那AZ混打BNT的第三劑要選？」

針對外界關注的混打計畫，指揮中心發言人莊人祥昨（25）日表示，目前還在做系統改變，打第一劑AZ，符合資格都能填選項。另外，有關第12輪AZ沒預約，預約系統沒辦法判斷是這期沒去打或是失約，所以這期如果預約沒去打，就是會先停一期，下一期才會有辦法再預約。