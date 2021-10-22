酒店砸150萬建「防疫系統」求快開業　幹部曝停工5個月心酸

記者邱中岳／台北報導

全國疫情趨緩，許多娛樂場所也相繼開放，但八大行業仍未見解禁，在6日於中山區林森北路進行遊行，又在22日商借民生東路上的酒店，並在店內耗資150萬購置防疫措施，其中包括防疫門、快篩檢驗以及空調滅菌燈。

八大行業在疫情趨緩期間，卻仍不見有解禁的跡象，台北市特殊娛樂業從業人員職業工會，也在6日號召12台吉普車，沿著林森北路進行柔性抗爭，當時也有許多人身穿白衣服上街頭響應。

台北市特殊娛樂業從業人員職業工會也在22日下午3時許，借用北市中山區民生東路上的一家酒店展示新的酒店防疫作為，首先一進入店內就有防疫滅菌門，可以量體溫並噴酒精消毒。

▲特殊人員職業工會在22日商借酒店，並說明設置防疫設施，展現準備開業決心。（圖／記者邱中岳攝）

再者，還有主動式空調滅菌燈，可以透過離子滅菌燈裝在空調系統，會散發殺菌離子，最後透過空調將包廂環境進行殺菌，最後則是「精準快篩」，透快快篩儀可以迅速進行判定。

精準快篩約15分鐘就可以測得結果，主要針對店內工作人員以及公關、幹部，進行防護措施，主要可以做店內防護，另外如果客人需要也可以進行快篩，透過3道防線希望可以維持個人安全避免染疫。

▲八大業者耗資150萬購置防疫措施，包括快篩系統、滅菌門以及滅菌燈。（圖／記者邱中岳攝）

台北市特殊娛樂業從業人員職業工會胡繼堯表示，在9月23日也跟市府人員，針對防疫相關單位進行協調，但是當時中央沒有指引，最近陳時中部長說有條件開放八大區塊，工會也嚴格要求業者進行防疫設置。

▲酒店幹部表示在停業期間繳不出房租，儘量打工貼補家用，聽說有人還去做資源回收。（圖／記者邱中岳攝）

1名酒店幹部也到場，受訪時表示，停業期間房租繳不出來，就去打零工賺錢，盡量能夠貼補房租，之前有聽說一些八大行業人員跑去做清潔工，甚至還有去做資源回收。

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