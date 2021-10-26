　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

游世一服刑前曝台開案真相！千字批立法不周延：盼我是最後受害者

▲▼寬頻房訊總經理游世一因台開炒股案向北檢報到發監。（圖／記者劉昌松攝）

▲寬頻房訊總經理游世一因台開炒股案向北檢報到發監。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

前總統陳水扁女婿趙建銘與父親趙玉柱、前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一因台開炒股案遭判刑定讞，台北地檢署接到案卷後分別通知台中、台南地檢署統一通知4名被告今（26日）到案執行。對此，游世一今日上午赴北檢報到發監時，提出預先準備的新聞稿，直指台灣法律制定、對於犯罪所得計算不夠周延，「希望自己是最後一個受害者」。

趙建銘2005年間，受邀到台北知名日式料理店三井餐廳，與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，趙、游等人趁低價買進台開股票，等利多消息公告後出脫賺取暴利。

案經檢察官起訴後，法院多次針對被告犯罪所得計算方式，發回更審，長達16年後才三審定讞，趙建銘被判刑3年8月、趙玉柱4年、蘇德建3年8月、游世一4年4月，同時宣告沒收趙玉柱不法所得約3500萬元、游世一不法所得約6500萬元。

然而，游世一今赴北檢報到發監時，提出預先準備的新聞稿，以「台開案的真相」說明台開案的始末，除了說明三井餐會前就已決定要購買台開股票，餐會中蘇德建並未提及「內線消息」，反倒直指我國法律制定、對於犯罪所得的計算不夠周延及穩定。

游世一也感嘆，「我希望我是最後一個受害者，國家的法律基石，不是隨便我們3個人有1人買1700萬的股票，這樣就可以判我8年8個月，再用審判期間過長減刑4年4個月。就像一群人去搶銀行，有人判7年以下，有人判7年以上。蔡清文判有期徒刑2年，我判8年8個月，減刑一半到4年4個月，難怪人家說我們的司法初一、十五不一樣」。


「台開案的真相」全文如下：

很多人對台開不了解，我用最簡單的方式來闡述台開案。證券交易法第171第2項規定,只要犯罪所得達到1億以上，就是7年以上有期徒刑，如是犯罪所得不到1億，就是7年以下（3年以上、10年以下）有期徒刑。

蘇德建在94年6月1日擔任台開董事長，彰化銀行剛好是台開大股東，同時也是監察人，要出脫持股約1.2萬張股票。蘇德建與財政部、彰化銀行協商，同意由蘇德建找特定人洽購，蘇就請蔡清文來找我買，並答應日後改選支持我替補化銀行留下的一席董事。我同意後，才由蔡清文邀約在三井餐會，跟蘇德建見面，當時蘇德建斷斷續續說了些自己的抱負，和報章新聞及台開公司財報已經公開的事，因為之前已決定要買，所以我根本不在意他說了什麼。幾天後，蘇德建先後二次找彰化銀行高層碰面協商如何洽購，最後經彰化銀行董事會決議通過張數、價格，並以盤後交易方式完成。

試問，內線交易案件，有買賣雙方事先當面協商交易張數及價格嗎？若有內線，不能在公開市場買，一定要買彰化銀行所持有的台開股票嗎？這是因為為要替補彰化銀行出缺董事，才這樣做。因此我買股以後，一直沒有賣，等蘇德建跟我說財政部認為我資格不符，我才把台開股票賣掉，前後持有長達十個月。

我舉一個例子，有一群人去搶劫銀行，假設法律規定搶1億元以上要判七年以上，結果有個強盜搶了3千萬，再把搶來的錢拿去買比特幣或是其他股票，經過一、兩年後被抓到，這時候檢調說他的犯罪所得除了搶到的3千萬以外，還要再加上買比特幣賺的8千萬，所以犯罪所得1.1億，要判7年以上。

台開案也是如此，今天我們的犯罪所得每個人大概300多萬，但是如果計算獲利我是6千多萬。請問犯罪所得，是指這段消息公開後幾日的獲利，還是只要放個10年、20年、30年後賣掉的總獲利都算是犯罪所得？這些總獲利加起來不夠，還要再用共犯，再把所有人的獲利全部加總起來，想盡辦法讓他達到1億。比特幣的所得，跟搶銀行當下的所得應該是不一樣的，一個是犯罪所得，一個是後面的投資獲利。證交法規定的一億以上，到底是全部獲利的加總，還是當時犯罪所得的加總？

更好玩的是，如果這中間有一個人只買一張，跟大家加總起來，也是要判7年以上。這不就是把法律上論罪變成或然率跟機率的問題？

所以台開案我用這個很簡單的例子來說明，法律不應該這樣不穩定。而且立法的怠惰，形同開了一張空白授權，賺1億元以上不問任何原因、是非，只要1億元以上就要抓去關7年以上。

英國、日本的證交法不管比台灣落後還是先進，他們都有把為了當董事、為了長期投資、為了併購等不屬於內線交易的情形寫清楚，但是我們的立法是空白。蘇德建是斷斷續續說了一些他當董事長要努力的願景，而且都是台開公司財報已經公開，或公司董事長接受媒體訪問時公開的內容，根本不是什麼內線。

我希望我是最後一個受害者，國家的法律基石，不是隨便我們3個人一人買1千7百萬的股票，這樣就可以判我8年8個月再用審判期間過長減刑4年4個月。就像一群人去搶銀行，有人判7年以下，有人判7年以上。蔡清文判有期徒刑2年，我判8年8個月，減刑一半到4年4個月，難怪人家說我們的司法初一、十五不一樣。

▲▼ 游世一發監前公開「台開案真相」。（圖／記者劉昌松翻攝）

▲▼ 游世一發監前公開「台開案真相」。（圖／記者劉昌松攝）

▲▼ 游世一發監前公開「台開案真相」。（圖／記者劉昌松翻攝）

►快搶！智慧型手機竟然才3690元

ET快訊
被小玉換臉做A片　高嘉瑜出手了！怒告2罪
「這廠牌第1劑」已經沒人想打！　問AZ＋BNT電話被打爆
日本確定第6度贈台疫苗　「30萬劑AZ」明運抵！
快訊／「國旅券中籤號碼」出爐！　6組身分證末碼中獎
LIVE／60萬份「千元國旅券」開抽！　開獎直播
台灣軍隊與中國對戰有勝算？　《華爾街日報》點出關鍵問題
金宣虎逼墮胎大逆轉！　前女友被抓包「多次偷見男人」
真子公主結婚了！更名「小室真子」　正式脫離皇室
快訊／趙玉柱進去了！　台開案定讞關4年
「大魔王Delta」長這樣！　顯微鏡真面目曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女房東張淑晶入獄後首露臉！側頭、口罩遮臉　躲法警後避拍

UberEats外送員內湖行車糾紛　遭2男痛毆！警鎖定車主追緝

死前錄音檔爆「神秘夫妻」！陳修將女友今公祭　家屬態度低調

轎車失控卡護欄！懸空「斜插30度」險摔落停車場　駕駛酒測值曝

游世一服刑前曝台開案真相！千字批立法不周延：盼我是最後受害者

全國首起偽造五倍券起訴！他「影印」帶弟爽吃牛排　被老闆抓包

快訊／台開案定讞趙建銘父判囚4年　南檢報到入監執行

挖眼案不到1個月…屏東再爆「當街殺人」1死1重傷！專挑頭部重擊

女大生當眾持水瓶澆同學頭　「強暴侮辱罪」判拘35天

台開案定讞趙建銘搶先入獄　趙父台南報到「2大咖」北檢發監

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

口角衝突約談判！10人當街大亂鬥　男「被車來回輾壓」竟秒起身砸車

孟美岐爆當小三「正宮抓包開房」 認了「有交往」崩潰：為何要騙我

會車遇到整排違停！卡死過不去 再碰「逆向路霸」傻眼：我不要動

遇視障者「高舉白手杖」站路邊 她解釋：需要協助請大家幫忙！

車開一半整根排檔桿「離家出走」　運將囧爆卡路中！警傻眼幫推車

女房東張淑晶入獄後首露臉！側頭、口罩遮臉　躲法警後避拍

UberEats外送員內湖行車糾紛　遭2男痛毆！警鎖定車主追緝

死前錄音檔爆「神秘夫妻」！陳修將女友今公祭　家屬態度低調

轎車失控卡護欄！懸空「斜插30度」險摔落停車場　駕駛酒測值曝

游世一服刑前曝台開案真相！千字批立法不周延：盼我是最後受害者

全國首起偽造五倍券起訴！他「影印」帶弟爽吃牛排　被老闆抓包

快訊／台開案定讞趙建銘父判囚4年　南檢報到入監執行

挖眼案不到1個月…屏東再爆「當街殺人」1死1重傷！專挑頭部重擊

女大生當眾持水瓶澆同學頭　「強暴侮辱罪」判拘35天

台開案定讞趙建銘搶先入獄　趙父台南報到「2大咖」北檢發監

明晚冷空氣再襲台！周末「北台灣雨又變多」　低溫探20°C↓

通靈少女認想過「靠殯葬業賺大錢」！ 爸一聽變臉吐7字…她秒斬念

與縣府合作成南投重要智庫　暨大校長：如蜜蜂產蜜帶動地方發展

全國第一茶鄉　松柏嶺遊客中心華麗轉型茶文化主題館

孫德榮「腎衰竭跡象」急送醫！　經紀人曝病況：打抗生素觀察中

1.2折起！晶華一人1750元爽住2五星飯店、買6000送6000元再回歸

「拆彈專家」陷不倫風暴！王必勝打贏5大本土戰役　北農專案9天完結

女房東張淑晶入獄後首露臉！側頭、口罩遮臉　躲法警後避拍

線民事件後黃國書首度現身立法院　「謝謝大家」4字低調回應

UberEats外送員內湖行車糾紛　遭2男痛毆！警鎖定車主追緝

等紅燈驚見裸背妹「U字型挖空」　零疤雪白嫩膚辣翻…萬人秒暴動

社會熱門新聞

即／台中25歲女「當母親面」12樓頂墜下

他傳SWAG片到LINE群被判刑　法官：色情片也有著作權

屏東驚傳隨機傷人1死1重傷　警逮行兇男子釐清案情

即／高雄一晚連兩火警！鳥松百坪大廠房燃燒

當男友員工3年沒薪水　工具女被劈腿領光他存款

即／新北驚傳縱火自焚　弟返家驚見急報警

趙建銘服刑住2-5人房　情緒穩定晚餐3菜1湯

驚爆帳戶少千萬　館長陳之漢團隊挨告背信奪財

賓士哥「被勸戴口罩」狂飆髒話　女店員提醒完才開始害怕

偷拍女恩客海量性愛片　「林森北霆鋒」回應了

「唐宮蒙古烤肉」大火燒掉千萬　老闆曝復業關鍵

桃園超商ATM遭「開槍狂搶51萬元」　嫌犯棄車直接燒了

獨／陳修將女友死前「4段音檔」曝光

子彈擊中錢箱「豪搶51萬」！桃園搶匪特徵曝

更多熱門

相關新聞

台開案／蘇德建、游世一準時北檢發監

台開案／蘇德建、游世一準時北檢發監

前總統陳水扁女婿趙建銘因台開炒股案遭判刑定讞，台北地檢署接到案卷後分別通知台中、台南地檢署統一通知4被告在26日到案執行，其中趙建銘已提前在25日下午向中檢報到發監，趙父趙玉柱將在26日上午向南檢報到，同案被告前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一則從北檢搭上囚車入監。

趙建銘住「雙人房」室友身分曝　吃睡都正常

趙建銘住「雙人房」室友身分曝　吃睡都正常

積極查東洋冷處理高端？　士檢曝偵辦現況

積極查東洋冷處理高端？　士檢曝偵辦現況

湯文章／從台開案看法律見解分歧爭議

湯文章／從台開案看法律見解分歧爭議

東洋總經理施俊良涉內線交易　董事會今決議將其解任

東洋總經理施俊良涉內線交易　董事會今決議將其解任

關鍵字：

游世一台開案真相台開案內線交易

讀者迴響

熱門新聞

阮經天《艋舺》是同性戀「細節曝光」

全家吃媽媽煮的咖哩　中毒2死3命危

王必勝爆不倫小15歲護理師　3人親密出遊直擊

可米小子隊長「罕提2離世成員」

曾控「方媛是小三」介入她與郭富城！女星突宣布離婚

台中街頭驚見「超辣豹紋妹」！

瑤瑤打BNT曝「專業穿搭」　護理師看了都認證

《康熙來了》郭鑫赴陸發展暴瘦：生為中國人很驕傲

快訊／千元國旅券中籤號碼出爐！

媽媽午睡　醒來9歲兒吊死鞦韆上

王必勝爆不倫「小15歲護理師」背景起底　IG打卡曝裸胸照

婆婆衝到娘家罵人！驚覺車子房子「全媳婦買的」

王必勝爆不倫小15歲護理師　外貌曝光！五官深邃如混血美女

老蕭言論引戰火統神深夜下指導棋

柴柴地震遭甩出沙發　全家晃20秒

更多

最夯影音

更多
宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話

宋智孝金手發威「玻璃橋連過7關」腳狂抖　「機率僅0.7%」全場驚呼...Haha傻眼飆髒話
小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

小妹妹唱《地球上最浪漫的一首歌》　「玩很大」7週年全員哭慘...想他♥

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

強震！9歲哥急喊妹妹「過來」　衝向她緊抱懷中保護...暖哭網

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

疑為拍美照！女子路燈當鋼管爬 下秒「整根斷成2截」竟直接走人

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

規模6.5強震襲來！奴才秒跳起 雙手緊抱汪安撫：沒事有我在❤

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面