游世一服刑前曝台開案真相！千字批立法不周延：盼我是最後受害者

▲寬頻房訊總經理游世一因台開炒股案向北檢報到發監。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

前總統陳水扁女婿趙建銘與父親趙玉柱、前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一因台開炒股案遭判刑定讞，台北地檢署接到案卷後分別通知台中、台南地檢署統一通知4名被告今（26日）到案執行。對此，游世一今日上午赴北檢報到發監時，提出預先準備的新聞稿，直指台灣法律制定、對於犯罪所得計算不夠周延，「希望自己是最後一個受害者」。

趙建銘2005年間，受邀到台北知名日式料理店三井餐廳，與前台開董事長蘇德建、寬頻房訊總經理游世一等人吃飯，席間蘇德建透露台開利多內線消息，趙把消息告訴父親趙玉柱，趙、游等人趁低價買進台開股票，等利多消息公告後出脫賺取暴利。

案經檢察官起訴後，法院多次針對被告犯罪所得計算方式，發回更審，長達16年後才三審定讞，趙建銘被判刑3年8月、趙玉柱4年、蘇德建3年8月、游世一4年4月，同時宣告沒收趙玉柱不法所得約3500萬元、游世一不法所得約6500萬元。

然而，游世一今赴北檢報到發監時，提出預先準備的新聞稿，以「台開案的真相」說明台開案的始末，除了說明三井餐會前就已決定要購買台開股票，餐會中蘇德建並未提及「內線消息」，反倒直指我國法律制定、對於犯罪所得的計算不夠周延及穩定。

游世一也感嘆，「我希望我是最後一個受害者，國家的法律基石，不是隨便我們3個人有1人買1700萬的股票，這樣就可以判我8年8個月，再用審判期間過長減刑4年4個月。就像一群人去搶銀行，有人判7年以下，有人判7年以上。蔡清文判有期徒刑2年，我判8年8個月，減刑一半到4年4個月，難怪人家說我們的司法初一、十五不一樣」。



「台開案的真相」全文如下：

很多人對台開不了解，我用最簡單的方式來闡述台開案。證券交易法第171第2項規定,只要犯罪所得達到1億以上，就是7年以上有期徒刑，如是犯罪所得不到1億，就是7年以下（3年以上、10年以下）有期徒刑。

蘇德建在94年6月1日擔任台開董事長，彰化銀行剛好是台開大股東，同時也是監察人，要出脫持股約1.2萬張股票。蘇德建與財政部、彰化銀行協商，同意由蘇德建找特定人洽購，蘇就請蔡清文來找我買，並答應日後改選支持我替補化銀行留下的一席董事。我同意後，才由蔡清文邀約在三井餐會，跟蘇德建見面，當時蘇德建斷斷續續說了些自己的抱負，和報章新聞及台開公司財報已經公開的事，因為之前已決定要買，所以我根本不在意他說了什麼。幾天後，蘇德建先後二次找彰化銀行高層碰面協商如何洽購，最後經彰化銀行董事會決議通過張數、價格，並以盤後交易方式完成。

試問，內線交易案件，有買賣雙方事先當面協商交易張數及價格嗎？若有內線，不能在公開市場買，一定要買彰化銀行所持有的台開股票嗎？這是因為為要替補彰化銀行出缺董事，才這樣做。因此我買股以後，一直沒有賣，等蘇德建跟我說財政部認為我資格不符，我才把台開股票賣掉，前後持有長達十個月。

我舉一個例子，有一群人去搶劫銀行，假設法律規定搶1億元以上要判七年以上，結果有個強盜搶了3千萬，再把搶來的錢拿去買比特幣或是其他股票，經過一、兩年後被抓到，這時候檢調說他的犯罪所得除了搶到的3千萬以外，還要再加上買比特幣賺的8千萬，所以犯罪所得1.1億，要判7年以上。

台開案也是如此，今天我們的犯罪所得每個人大概300多萬，但是如果計算獲利我是6千多萬。請問犯罪所得，是指這段消息公開後幾日的獲利，還是只要放個10年、20年、30年後賣掉的總獲利都算是犯罪所得？這些總獲利加起來不夠，還要再用共犯，再把所有人的獲利全部加總起來，想盡辦法讓他達到1億。比特幣的所得，跟搶銀行當下的所得應該是不一樣的，一個是犯罪所得，一個是後面的投資獲利。證交法規定的一億以上，到底是全部獲利的加總，還是當時犯罪所得的加總？

更好玩的是，如果這中間有一個人只買一張，跟大家加總起來，也是要判7年以上。這不就是把法律上論罪變成或然率跟機率的問題？

所以台開案我用這個很簡單的例子來說明，法律不應該這樣不穩定。而且立法的怠惰，形同開了一張空白授權，賺1億元以上不問任何原因、是非，只要1億元以上就要抓去關7年以上。

英國、日本的證交法不管比台灣落後還是先進，他們都有把為了當董事、為了長期投資、為了併購等不屬於內線交易的情形寫清楚，但是我們的立法是空白。蘇德建是斷斷續續說了一些他當董事長要努力的願景，而且都是台開公司財報已經公開，或公司董事長接受媒體訪問時公開的內容，根本不是什麼內線。

我希望我是最後一個受害者，國家的法律基石，不是隨便我們3個人一人買1千7百萬的股票，這樣就可以判我8年8個月再用審判期間過長減刑4年4個月。就像一群人去搶銀行，有人判7年以下，有人判7年以上。蔡清文判有期徒刑2年，我判8年8個月，減刑一半到4年4個月，難怪人家說我們的司法初一、十五不一樣。

▲▼ 游世一發監前公開「台開案真相」。（圖／記者劉昌松攝）