柯文哲譴責小玉換臉A片　挺修法「打擊假訊息是每個人的責任」

記者黃巈禾／台北報導

網紅小玉（本名朱玉宸）從去年7月起涉嫌接受網友匯款客製化網紅、藝人、政治人物變臉A片，政壇包括民進黨立委高嘉瑜、高雄市議員黃捷、台北市副發言人黃瀞瑩都受害。對此，民眾黨主席、台北市長柯文哲19日晚間力挺修法，強調眼見不一定為憑，打擊假新聞、假消息，是每一個人的責任。

▲網紅小玉涉賣變臉不雅片。（圖／記者黃彥傑攝）



「假新聞假訊息正在傷害台灣的民主」柯文哲表示，昨晚蔡總統在臉書呼籲大家正視「科技造假」的問題，起因是網紅小玉使用Deepfake軟體，製作換臉不雅影片，還在網路上販賣牟利，身為一個網路紅人，享受著科技帶來的便利與紅利，卻不知節制，反而用科技拿來傷害他人，這種行為應該被譴責。

柯文哲提到，向所有勇敢站出來的受害女性表達敬意，「妳們用切身之痛喚醒世人對假新聞、假訊息的重視與反思」，一個重視是非曲直的社會，一個鼓勵追求真相、實事求是的文化，才能建立真正的正義，才能邁向真正的民主社會，呼籲所有人，無論男性、女性，不要躲在螢幕後面竄改、造假、出征；有權力者更不應縱容keyboard warriors、haters，甚至網軍用變造的假訊息紊亂人民的認知與生活，這些鋪天蓋地的假訊息早已是台灣民主的暗瘡。

柯文哲強調，今日的旁觀者，明日可能就是受害者，人民也要有自覺，要培養思辨的能力，任何來路不明的訊息不要輕易相信或轉發，要增加對媒體與網路訊息的識讀能力，在維護言論自由的前提下，政府也要積極從法制面補強，讓法律規範明確化、責任合理化，還給人民更乾淨的網路環境，政府與人民一起正視這個問題，公眾利益才能獲得保障。