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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

蔡正傑／改裝娃娃機台　小心賺不了錢又觸法

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▲▼娃娃機示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲有些娃娃機台主會改裝機台，但改裝前建議先詢問主管機關，或將機台送評鑑，注意是否符合法律規範。（圖／達志影像／美聯社）

小蔡為計程車司機，載客時見路邊夾娃娃機店如雨後春筍般開設，為貼補家用而興起當台主念頭。某日見徵台主廣告，便租用機台，在機台內擺設絨毛娃娃供顧客夾取。

經營3個月後，他發現絨毛娃娃的產品同質性太高，認為單純夾娃娃無法引起顧客興趣，思考後就將機台改裝為擺放具有骰盅之選物販賣機，把玩方式為操控機台之爪子夾取骰盅移動，隨後鬆開爪子使骰盅掉落於平台上，產生不規則彈跳，骰盅內之骰子若呈現順子、對對等情況，則可以換取價值不等之遙控車、絨毛娃娃等禮品。未料3日後，遭警方取締，以違反《電子遊戲場業管理條例》及賭博罪移送地檢署偵辦。

依《電子遊戲場業管理條例》第15條規定「未依本條例規定領有電子遊戲場業營業級別證者，不得經營電子遊戲場業」、同法第22規定「違反第15條規定者，處行為人一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣50萬元以上250萬元以下罰金」；另依刑法第266條規定「在公共場所或公眾得出入之場所賭博財物者，處一千元以下罰金。但以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限」、「當場賭博之器具與在賭檯或兌換籌碼處之財物，不問屬於犯人與否，沒收之」。

本案關鍵在於，小蔡擺設改裝後之選物販賣機，是否需要電子遊戲場業營業級別證？又此種把玩方式是否涉及賭博？

警察機關在取締此類案件時，通常會會同主管機關人員一同前往，由主管機關人員提供機台屬性之專業意見，以供警察取締時做判斷。小蔡將機台改裝為擺放具有骰盅之選物販賣機，把玩方式係以操控機台之爪子夾取骰盅移動，隨後鬆開爪子使骰盅掉落於平台上，以骰盅內之骰子數字排序換取禮品，顯然已經不符合經濟部關於選物販賣機函示。此種骰盅機台屬於未經評鑑通過之選物販賣機，擺設前應該要另外向主管機關取得電子遊戲場業營業級別證。

至於小蔡被移送涉及賭博部分，因提供換取之物品為遙控車、絨毛娃娃等禮品，價值尚非昂貴，可能符合《刑法》第266條後段「但以供人暫時娛樂之物為賭者，不在此限」之要件，而不構成犯罪。

坊間最常見的改裝選物販賣機是改裝設「彈跳裝置」，這種案件遭警察取締移送地方檢察署，雖然司法機關對於是否屬電子遊戲機之法律見解，偶與經濟部函示時不一致，或者是因為遭取締個案不同，導致檢察署有不起訴，也有起訴；起訴後，法院有判有罪，也有判無罪的案例。然娃娃機台主在改裝機台前，還是應詢問主管機關（中央為經濟部，直轄市為直轄市政府，縣市為縣市政府），或將機台送評鑑，以免去不必要麻煩。

另外，針對眾多的娃娃機店，各地方政府紛紛訂立自治條例規範，欲經營娃娃機者，應注意是否符合法律規範。

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