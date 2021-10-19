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變臉謎片受害者！衛福部教「3步驟」求助：千萬別做這件事

▲▼衛福部提醒，面對任何人都可能成為色情片受害者，不持有、不轉傳、不上車，給予最大的保護。（圖／翻攝自衛福部臉書）

▲衛福部提醒，面對任何人都可能成為色情片受害者，不持有、不轉傳、不上車，給予最大的保護。（圖／翻攝自衛福部臉書）

記者張乃文／綜合報導

小玉（朱玉宸）和笑笑（耶女）因製作「換臉謎片」牟利遭警方逮捕，受害者多達上百位。事件一爆發，立刻引起社會撻伐。而衛福部也再度提醒，「任何人都有可能是受害者」，一旦發生了，請千萬不要害怕求助，按照3步驟尋求幫忙，任何人都要記得「不持有、不轉傳、不上車」，才能保護彼此。

據了解，小玉是利用現有製播YouTube影片器材團隊、透過大陸發行的DeepFace軟體建模換上明星、網紅、民代擔綱名人性愛影片演出，事件爆發後，總統蔡英文也發文鄭重譴責，強調「這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我」，並研擬推動修法工作。

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「如果有一天我的臉成了色情片主角，該怎麼辦？」衛福部提到，AI技術會被拿來當成賺錢工具，只要肯付錢，就有人會把明星、網紅，甚至是你我等人變成色情片主角、供人觀賞，而我們不該討論受害人有無資格成為主角，「因為任何人都可能是受害者」。

▲刑事局17日行動到新北市樹林逮捕網紅「小玉」朱玉宸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲網紅「小玉」朱玉宸及其夥伴涉嫌製作「換臉謎片」牟利，受害者高達上百人。（圖／記者張君豪翻攝）

衛福部表示，「若是發生了，請千萬不要害怕求助，大家都會幫忙！」私下調解反而容易被加害者進一步威脅，也提醒，要是發現自己或親朋好友成了Deepfake的受害者，請記得以下3步驟：

1.截圖存證（文字、對話、日期時間、連結、影像等）

2.立刻報警尋求警方協助

3.求助iWIN協助移除影像（至 iWIN 申訴，由 iWIN 與平台溝通，協助移除影像）

衛福部再度提醒大家，千萬不要害怕求助，一起「不持有、不轉傳、不上車！」願我們和身邊的人永遠不會成為受害者，若是發現身邊的親朋好友成為受害者時，請分享相關資訊並協助他們

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