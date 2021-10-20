小玉落網喊「鬆一口氣」總財產曝　律師估要賠受害女星金額很可觀

記者陳俊宏／綜合報導

網紅小玉（本名朱玉宸）涉嫌以自學「deepfake AI」變臉技術，後製換臉A片販售牟利被逮。由於牽扯許多知名人物，對此，律師認為，小玉要賠償的金額會非常可觀。

小玉17日在新北市樹林區工作室遭逮，據了解，他表情當場如釋重負，認為自己惡搞眾多知名女網紅、政治人物換臉A片，雖賺取上千萬元現金，但被抓是遲早的事。他向警方表示，「我做得很累、你們來找我，我真的鬆了一口氣！」

▼小玉被裁定30萬元交保。（圖／記者黃彥傑攝）

小玉被法官裁定30萬元交保，他製作影片1年多，除了購物花費外，包含工作室保險箱400多萬現金、銀行200多萬元存款及賓士GLC 300頂規修旅車，全被法院查扣，才驚覺靠換臉A片賺錢根本是竹籃打水一場空。

對於該案引發社會關注，總統蔡英文也鄭重譴責，強調針對換臉色情犯罪等多種類型的網路性別暴力，「我們會重新盤點法規，研擬推動修法工作，這些假訊息和影片有一天都可能傷害到你我。」

《自由時報》報導，律師黃祿芳認為，本案有眾多知名被害人，法官判小玉賠償的金額會很可觀。

▲▼小玉工作室保險箱400多萬現金、賓士GLC 300頂規修旅車全被法院查扣。（圖／記者張君豪翻攝）

