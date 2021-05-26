雷皓明／刑事附帶民事訴訟　向被害人請求損害賠償

▲在刑事案件中，同時對被告及應負賠償責任者請求民事上的損害賠償，就稱為刑事訴訟中附帶民事訴訟，簡稱刑附民。（圖／視覺中國）

在地小、人口多、車子也多的台灣，車禍現場是很多人每天上下班時都會看到的景象，也是多數人曾經遇過的事情。車禍當中，有時候可能會造成一方或雙方受傷，並對他方提起過失傷害的刑事告訴，以及請求民事賠償，此時就有可能會遇到刑事訴訟中附帶民事訴訟（簡稱刑附民）的問題。

刑附民是什麼？為什麼要有刑附民？

刑附民的相關條文規定在《刑事訴訟法》第487條以下，簡單來說，就是在一個刑事案件進行的刑事程序當中，同時對被告及應該負賠償責任的人，請求民事上的損害賠償責任，且就民事部分不用另外繳交裁判費。

對於當事人來說，可以直接利用刑事訴訟的訴訟資料，不用自己去蒐集證據，也可以減少訴訟費用的浪費；對法院來說，則是可以在同一個程序當中，將刑事案件及民事案件一起解決，促進訴訟經濟，也可以節省法院及當事人的勞力、時間、費用。因為可以一起解決，所以可以避免裁判分歧的問題。舉例來說：車禍案件就不會出現刑事法院認為有過失傷害罪成立，而民事法院卻判決不用賠償當事人醫藥費的問題。

至於怎樣的情況下才可以提起刑附民？什麼時候提？法院能夠審理的民事案件範圍又到哪裡呢？

根據《刑事訴訟法》第503條，若被告後來被諭知無罪、免訴或不受理判決，原告就不能提出刑附民。也就是說，要在被告是有罪的情況下，才可以提起刑附民，並且依照第488條，要在二審辯論終結前提起。

而關於審理範圍的問題，必須是當事人的民事損害是因為「犯罪」發生。所以很重要的是，實務上認為，在車禍的過失傷害案件當中，對於人身上的損害（比如醫藥費、看護費用等等）可以在刑附民當中提出，但車輛毀損的損害並不行，因為過失毀損並非是一種「犯罪」，《刑法》上並不處罰過失毀損的問題。

刑事無罪後，民事賠償怎麼辦？

另外，要是提出刑附民，但後來刑事無罪，那民事賠償部分怎麼辦呢？雖然《刑事訴訟法》規定，如果被告後來無罪，必須要判決駁回原告民事部分；但因為民事案件時常會涉及請求權時效的問題，此時原告是可以聲請移送民事庭的！如此一來，民事案件的部分會被轉到民事庭去審判，原告需補繳裁判費。因此，就不會發生後來被告無罪，結果自己的請求權時效消滅的問題了。

以上就是關於實務上常見的刑附民問題，希望大家都不要遇到，若不幸遇到了，也知道怎麼用！（本文轉載自律師談吉他粉絲頁）

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》。以上言論不代表本公司立場。