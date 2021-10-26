《通靈王》動畫回來了！2021新版首季劇情緊湊「原班聲優懷舊感拉滿」網友感動回味熱血

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▲Netfiix近期上線《通靈王》第一季，主角麻倉葉（圖中）是一名能溝通陰陽兩界的通靈人。（圖／翻攝自Netfiix YouTube影片，下同）

娛樂中心／綜合報導

自1998年開始連載的日本超人氣漫畫《SHAMAN KING通靈王》是許多二十、三十代的人最愛的童年回憶，作者武井宏之發揮創意和想像力，藉由故事主角奮力追尋目標的過程，不只是單純為讀者創造了有靈體、巫力、救世主等既貼近現實又天馬行空的有趣世界，展現了多種精彩酷炫的戰鬥招式；更多的是在情節推進當中，向人們傳達有關於迷惘與成長、信任與友情、失敗與勇氣，還有自我認同、追逐夢想等深刻主題。20多年後，當年的孩子們終於等到了重製的《通靈王》動畫版在Netflix上線！聽見少年男主角喊出那句「附身合體」時，過去兒時的自己與如今已是大人模樣的自己也彷彿再次合體，準備迎接小時候的那股熱血激情，不少網友笑說「絕對要看爆」重溫觸及內心深處的感動與力量。

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▲▼Netflix上線《通靈王》第一季全13集，精緻特效畫面讓影迷興奮不已。

《通靈王》設定為人類世界中有少部分一群人，能跟徘徊亡魂、大自然精靈以及崇高神佛等「靈」自由交流，而且可以透過自身「巫力」隨意操控一般人無法達到的力量，這些人被稱為「通靈人」。當象徵毀滅的雙星每500年一起接近地球、即將帶來大災難之時，就會舉辦「通靈人大戰」，最終勝利者會得到代表一切的精靈王的神力，並成為救世主「通靈王」。故事主角是通靈人世家出身的13歲少年「麻倉葉」，為實現無憂無慮輕鬆過生活的願望，而踏上修行成王的冒險旅程。Netflix近期上線《通靈王》2021年版本第一季1～13集，透過現今成熟的動畫製作技術及特效，完美體現漫畫中完整的世界觀、獨特的角色形象和豐富的打鬥對決場面，並賦予紙本難以感受的速度和華麗場景，將讀者們腦中幻想的場面具像化、一秒吸睛。堪稱動畫靈魂的配音聲優更幾乎都是舊作原班人馬，讓熟悉懷舊感拉到最高，再加上精準到位的文字翻譯，觀影體驗加倍享受。

▲《通靈王》主角麻倉葉（中）將在追求成為通靈王的過程中，逐漸意識到自己負背的責任以及命運。

《通靈王》具備各種王道動漫元素，但主角麻倉葉的人物性格卻沒有塑造成只會一味拚命往前衝的熱血少年，而是隨和溫柔，甚至在現代社會觀感看來有點「懶散」的樣子，不過也正是因為他抱持著「船到橋頭自然直」的態度，作者藉麻倉葉未婚妻安娜的口中向讀者拋出提問，並解釋主角為何得以成為天選之人：只是出於自我意識及欲望想成為通靈王的人，在當上王、滿足目的後還能為世界做什麼？然而麻倉葉因為想過上輕鬆生活，所以不會輕易被目的束縛失去自由和餘裕，保有自我的主角才能讓這個世界同樣自由。

▲麻倉葉的未婚妻安娜是一名巫女，擁有召喚靈的能力。

麻倉葉在通靈人大戰之前的人生，因從小具有通靈體質總是被當成異類排斥，孤伶伶一人從故鄉來到東京修行的他，遇到了生平第一個朋友小山田萬太，並以助人善念收穫了超強武士靈阿彌陀丸，和他合體變成作戰夥伴；也幫助講義氣且一直在找尋棲身最佳地點的小混混木刀之龍激發出通靈潛力；還有來自中國的超強通靈人道蓮，受父親殺戮行徑以及光復家族使命影響養成殘暴性情，但在與麻倉葉多次對戰中感受到其溫暖包容的心態，而逐漸改變成為同伴，再加上通靈人預賽時結交到的轟隆轟隆，主角憑藉著正向性格特質找到了可靠的戰友們，不光是麻倉葉改變了這些人，遇到的朋友、對手也在不知不覺中改變主角的想法，讓他更堅持自己的信念追夢，想要變得更強拿下通靈王寶座。

▲小山田萬太是麻倉葉第一個交到的好友，本身也能看見靈的存在。

▲木刀之龍是個有義氣的混混，後因通靈潛能被開發，也加入通靈人大戰中。

第一季介紹了靈、通靈人的概念，以及通靈人大戰部分歷史背景如帕契族，還有通靈人具備的戰鬥技能；劇情發展來到主角團已通過預賽、即將投身通靈人大戰中，麻倉葉更是與命中注定要成為對手的「未來王」葉王相遇。每集都有視覺震撼的對戰畫面，以及發人省思的角色對話，例如正邪意義會因歷史和立場改變，重要的是要有完全接納一體兩面的心以及保持平衡；或是當競爭唯一的通靈王、往昔戰友變對手時，只要記得所有人都全力以赴，真正的夥伴是會互相競爭、提升彼此實力的關係，那麼對於結果也能坦率接受了，這些都能套用在真實生活中，給予觀眾啟示。

無論原本就是《通靈王》的粉絲想要找回童年，或是現在才要進入《通靈王》世界的人，Netflix第一季共13集已全數上線，單集不到半小時，點開來配飯看，非常輕鬆就能「食用」完畢，在看完第一季和親友討論劇情的同時，也一起期待第二季通靈人大戰的主線精彩故事。