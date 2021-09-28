BMW 750i凶車要價4850萬！驚悚原因曝光　竟來自「25年前懸案」

▲這輛BMW 750iL二手事故車，要價新台幣4850萬元。（圖／翻攝自Celebrity Cars）

記者柯沛辰／綜合報導

一輛25年前的BMW 750iL轎車，既非限量款式，也無奇特改裝，而且還是一輛「事故車」，卻要價175萬美元（約新台幣4850萬元）。原來，這輛車的主人是知名饒舌歌手吐派克（2Pac），但他1996年9月在車上被槍殺，案件至今懸宕25年未偵破，不料這輛作為「命案現場」的車輛反倒年年看漲，成為粉絲間口耳相傳的「聖品」。

吐派克（Tupac Amaru Shakur）生於1971年，是一位非裔美國西岸嘻哈饒舌歌手，藝名Tupac（簡寫為2Pac）、Makaveli，作品圍繞暴力、黑人貧民區、種族主義和社會福利等社會問題，充滿激進的革命反抗意識，曾是《金氏世界紀錄》中擁有最高銷量的饒舌歌手，更被許多人看作是有史以來最偉大的嘻哈歌手之一，紅極一時。

1996年9月7日，吐派克正值事業巔峰，前往拉斯維加斯觀賞知名拳擊手泰森的比賽，不料乘車離開時遭人槍擊，連中4槍，被緊急送醫。院方搶救6天後，吐派克因呼吸道及心臟衰竭宣告不治，得年25歲。事發至今25年，兇手及作案動機依舊不明，還被改編成電影。

當時吐派克在他新買的BMW 750iL上遭槍擊，儘管並未當場身亡，但這輛車也形同是「命案現場」，所以伴隨他在饒舌樂壇的地位，這輛BMW 750iL沒有像一般「事故車」被嫌棄、貶值，反倒不斷上漲，成為頗具另類價值的名人二手車。

事後，這輛車經過維修和整理，車況接近新車，案發時的血跡、彈孔也被清理得一乾二淨，放上了專營名人汽車銷售的Celebrity Cars展間。值得一提的是，目前這輛車不僅位於拉斯維加斯，而且還距離案發地點不遠。

▼車內的血跡跟彈孔已經清理完畢，如同一輛新車。（圖／翻攝自Celebrity Cars）