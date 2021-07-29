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烏日公墓轉型美化　東園稻田森林公園打造1.95公頃絕美綠林

▲▼烏日公墓轉型綠美化，東園稻田森林公園打造1.95公頃絕美綠林。（圖／台中市政府提供）

▲▼烏日公墓轉型綠美化，東園稻田森林公園打造1.95公頃絕美綠林。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府積極推動「美樂地計畫」，提供民眾更舒適宜居的綠地生活。建設局攜手民政局啟動「公墓轉型綠美化」，成功將1.95公頃的烏日區第四公墓轉型為擁有絕美綠林的「東園稻田森林公園」，全場域種植超過2.45萬株植栽、鋪設約1.4萬平方公尺草皮，民眾不妨趁著微解封、警戒降級之際，感受綠意盎然的全新休憩場域。

▲▼烏日公墓轉型綠美化，東園稻田森林公園打造1.95公頃絕美綠林。（圖／台中市政府提供）

建設局長陳大田表示，建設局將烏日第四公墓遷葬後的公有土地重新定位，於狹長的公墓基地上進行綠美化作業，設置3處入口廣場、2處集會廣場，並搭配地景意象，規劃乾式景觀池、密林植生區與運動伸展區等，且種植喬木約120株、灌木約2萬4325株，讓居民們避之不及的公墓用地，完美變身為鄰里運動、聊天的歡樂空間，並透過複層式景觀植栽降低周邊農舍畜牧味，讓烏日東園公園成為座落於農田與工廠間唯一的大片綠林。

▲▼烏日公墓轉型綠美化，東園稻田森林公園打造1.95公頃絕美綠林。（圖／台中市政府提供）

市府執行「公墓轉型綠美化」，運用景觀設計及綠美化，使原有公墓土地生態化，搭配「都市退燒-全民植樹行動計畫」，擬定「種樹引風」、「種樹增綠」、「營造友善樹木城市」及「引進民間資源」4大目標，期盼達成種樹減碳、降低空污威脅、美化市容等效益。未來建設局將持續努力提升全市綠地品質，打造台中成為低碳永續城市。

▲▼烏日公墓轉型綠美化，東園稻田森林公園打造1.95公頃絕美綠林。（圖／台中市政府提供）

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