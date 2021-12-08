台中4寶爸「帶頭違規」！7歲女童跟著過馬路被撞飛　社會局回應了

記者鄧木卿、莊智勝／台中報導

台中市北屯區河北路4日下午4時28分許發生一起車禍案，7歲的洪姓女童當時奔跑闖越馬路，不料卻遭到王男(25歲)駕駛BMW轎車撞飛，幸僅全身擦挫傷，無生命危險。警方調查，當時洪父率先抱著幼兒帶頭違規，身後的3名孩童隨著父親腳步闖越馬路，跑在前方的洪姓女童才會慘遭撞飛。

▲洪姓4寶爸手抱幼兒帶頭違規，率先闖越馬路。（圖／翻攝記者爆料網，下同）

後車行車紀錄器畫面拍下，斑馬線就在前方距離約數公尺的路口，但洪姓4寶爸卻手抱幼兒直接跨雙黃線闖越馬路、帶頭違規，而洪媽媽當時還在車旁整理東西，3名孩子見父親已先到馬路對側，當即跟隨爸爸腳步闖越馬路，其中洪姓女童跑在前面並未注意來車，加上當時她又位處視線死角，當場遭到對向的BMW撞飛。

當時身後的2名孩童目擊女童被撞飛，嚇得愣在原地，不敢再前進一步；而父母發現異狀後，也急忙飛奔上前關心女童傷勢。

警方調查，肇事的王姓駕駛當時從文心路左轉進河北路，見到女童衝出後嚇了一大跳，急忙踩下剎車將傷害降到最低，也幸好當時才剛轉彎駛進車道，車速並不快，女童僅受到輕傷，後已立即送往中國附醫治療。

社會局家防中心指出，影片中父親抱著幼兒先過馬路，另外3名較年長的孩童則於母親身邊，當時女童奔跑穿越馬路，母親見狀有伸手，但來不及拉住女童；影片中亦未看到母親有滑手機之情形，4名兒少分別皆於案父母視線範圍，為不及阻止意外，應無違反兒少權法，屬交通法規範疇。

警方表示，肇事的王姓駕駛經呼氣檢測後無酒精反應，詳細肇事責任部分移請交通大隊事故處理組判定；另提醒用路人，要有防衛駕駛觀念，穿越道路要走行人穿越道，以保障自身安全。

▼3個孩童跟隨父親腳步闖越馬路，跑在前方的洪姓女童慘遭撞飛。