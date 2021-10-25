他爽砸160萬買「1張寶可夢卡」！警追來源傻了…下秒詐欺罪逮捕

▲寶可夢卡是許多蒐藏家夢寐以求的寶物。（圖／翻攝自Goldin Auctions官網）

記者閔文昱／綜合報導

寶可夢這部經典動畫風靡全球，寶可夢卡更是席捲各大桌遊、卡牌店。美國喬治亞州一名男子為了收藏寶可夢卡，竟向銀行謊報資料申請8萬5000美元（約新台幣270萬元）的援助貸款，並將其中的5萬7789美元（約新台幣160萬元）拿來購買寶可夢卡，最後被依詐欺罪逮捕，未來恐面臨最重20年的刑期。

根據《紐約郵報》等外媒報導，一名叫烏多姆辛（Vinath Oudomsine）的男子在去年7月申請「經濟損失災難貸款計劃（Economic Injury Disaster Loan，簡稱EIDL）」，並聲稱自己是公司負責人，旗下有 10 名員工，年營業收入為23.5萬美元（約新台幣655萬）。對此，政府也在去年8月將8萬5000美元（約新台幣270萬元）的援助貸款匯入烏多姆辛戶頭。

▲原廠寶可夢卡已經相當稀有，因此身價也跟著水漲船高。（圖／翻攝自YouTube／Pawn Stars）

報導指出，烏多姆辛本該把這筆錢用於支付員工工資、生產成本、債務或租金等業務費用，但他卻將5萬7789美元、超過3分之2的貸款金額拿去購買一張寶可夢卡，隨後被警方逮捕，並依「電信詐欺罪」遭到喬治亞州檢察官起訴。

起訴書中並未透露烏多姆辛的企業是合種性質，以及他購買了哪一張寶可夢卡，但如果罪名成立，他未來恐怕就得面臨20年以下有期徒刑，且還須繳交2萬5000美元（約新台幣69萬元）的罰款。

美國聯邦政府預估，自經濟損失災難貸款計劃開始實施後，小型企業管理局（SBA）批准了至少3000筆貸款給不符合資格的民眾。一名台籍男子在去年4月到美國後，就謊稱名下公司聘請逾200名員工，並且每月支付約總和150萬美元的薪資，但實際員工僅有14人，浮報186人和大筆支出，詐領逾700萬美元的紓困金，並利用該筆錢購車買金錶等，因此判處6年有期徒刑。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘