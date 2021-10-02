寶可夢玩到摩鐵…律師吃社區人妻「不倫下午茶」　夫看對話噴綠光

▲抓寶玩到摩鐵！人夫看手機驚覺被綠。（示意圖／記者樓菀玲攝）



記者許力方／綜合報導

新北市一名許姓律師藉著手機遊戲「寶可夢」搭訕住同一社區的人妻，並成功納為助理，聊天時不斷洗腦對方「固砲」、「性愛像去喝下午茶」的想法，一同上摩鐵不輪啪啪啪，直到人夫察覺有異，一看妻子手機對話紀錄才驚覺被戴綠帽，因此求償300萬元。案經新北地院認定，2人確實2度發生性行為，判賠30萬元。

判決書指出，張姓人夫訴稱，住在同一社區許姓律師，經常在家附近玩寶可夢，去年透過「抓寶」認識張姓妻子，先是藉著介紹保母照顧其女兒為由搭訕，沒想到隨後又聘請她當助理，聊天期間不停灌輸「有固定打砲的好朋友」、「把性愛當作交流的一環，就像去喝下午茶」，提出反對一夫一妻制，與人性不符合等觀念，甚至轉貼「女生最愛體位大調查Top3」文章引誘張女。

張姓人夫指控，許男言談中不斷洗腦，去年2度相約妻子上摩鐵「愛的鼓掌」，導致兩人婚姻逐漸失序，他察覺妻子做了助理工作後對家裡表現冷淡，追問之下，妻子坦承偷吃，並寫悔過書、提出對話紀錄求原諒，但如今夫妻婚姻已崩壞，正在協議離婚，他也因此身心受創，憤而提出谷歌時間軸紀錄、對話紀錄等，告許男嚴重侵害配偶權，求償300萬元精神撫慰金。

許姓律師辯稱，人夫始終沒有提出妻子使用的手機或電腦做為證據，對話紀錄有經過改寫、造假可能，且若真有偷情，為何沒有對妻子提出求償，指控事實並不成立，否認發生不倫。但人妻親自出庭證實與許男2度上摩鐵發生性關係，法官勘驗證述與證據內容相符，判定2人確實有發生性行為，關係已超過正常男女分際，嚴重侵害人夫婚姻生活，判賠30萬元為合理，可上訴。

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