快訊／阿里山眠月線17號橋登山客失足　跌6米深橋下亡

▲有阿里山秘境之稱的「眠月線」，25日傳出有登山客不幸墜落6米深山谷，不治身亡。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、林冠吟／嘉義報導

近年來成為不少網美的秘境打卡景點阿里山鐵路支線「眠月線」，25日下午卻傳出有登山客疑似在行經17號橋時，不慎失足跌落6米深的山谷，最初更傳出登山客還有意識可以對話，但當搜救人員接觸到該名登山客時，人已明顯無呼吸心跳。

嘉義縣消防局指出，25日13時04分獲報有一行3名男性登山客，在行經17號橋附近時，其中1名男性登山客不慎摔落約6米深之橋下，消防局獲報後也立即派遣奮起湖、中埔及阿里山等分隊前往處理，人員抵達後回報，患者為一名鄭姓男性登山客年約40歲，摔落約6米深之橋下，目前已無呼吸心跳，消防人員以繩索將其救出，現正徒步搬運至眠月線之聯外道路，準備送醫中。

據了解，最初該名登山客不慎跌落時，其意識清楚，僅疑似右手骨折，但後續疑似因傷重而無呼吸心跳。阿里山鐵路支線「眠月線」，又稱「塔山線」，全長9.2公里，海拔高度介於2,300公尺上下，近年因保留原始景觀而逐漸廣為人知，就連藝人Selina也曾爬過。

自921大地震後與88風災後，鐵路因受風災損害而未修繕，步道沿途平緩、難度不高，但由於仍會途經部分廢墟路段，因此仍有一定危險性在，對此阿里山林鐵及文資處副處長周恆凱也向民眾呼籲，進入時務必要注意腳下情況。