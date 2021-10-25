蘇丹軍事政變！「總理不挺」被逮捕押走　群眾包圍軍方總部爆槍響

▲政變消息傳出後，蘇丹示威群眾走上街頭抗議政變。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

蘇丹25日爆發軍事政變，過渡政府總理哈姆杜克（Abdallah Hamdok）被軟禁，多數內閣成員被逮捕。資訊部證實，多名政府高層被抓走的幕後黑手就是軍方，且哈姆杜克在拒絕發表支持軍事政變聲明之後，他與妻子雙雙被轉移至一處不明地點。當地已有群眾走上街頭抗議政變，包圍軍事總部，稍早已經傳出槍響，傷亡不明。

綜合路透、CNN報導，哈姆杜克在首都喀土穆（Khartoum）的住處25日被軍方包圍，至少4名部長及多名政府官員被逮捕，軍方甚至對位在周邊城市恩圖曼的國家電視台出手，逮捕多名工作人員。

▲蘇丹資訊部表示，總理哈姆杜克遭到軟禁。（圖／路透）

蘇丹資訊部表示，總理哈姆杜克已被軍方軟禁，多名文職部長及主權委員會成員被逮捕，現已知資訊部部長是多名被拘留的高階官員之一。此外，哈姆杜克更被要求發表支持政變的聲明，但哈姆杜克拒絕並呼籲蘇丹國人和平對抗政變，依據總理經濟顧問的說法，哈姆杜克與妻子穆娜阿布杜拉（Muna Abdallah）雙雙遭逮捕，並被帶往一處秘密地點。

在軍事政變消息傳出後，喀土穆國際機場航班暫停，首都網路中斷，橋梁、道路被軍方掌控，官方電視台則在播放愛國歌曲。此外，蘇丹示威群眾如今也走上街頭抗議政變，放火焚燒汽車輪胎，包圍軍事總部，軍事總部周邊稍早傳出槍響。

面對蘇丹爆發軍事政變，美國國務院非洲事務局25日表示，對於蘇丹過渡政府被軍方接管的消息感到擔憂。

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جبرة الان كلها فى الشارع

رفضا لاى انقلاب عسكرى#الردة_مستحيلة

#العصيان_المدني_الشامل pic.twitter.com/qzuuIrye9l — بشير عبد الهادى احمد (@bisha2345) October 25, 2021

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