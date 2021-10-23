日本防相：中國解放軍頻擾台對民主造成壓力

▲日本防衛大臣岸信夫。（圖／路透）



文／中央社記者楊明珠東京22日專電

日本經濟新聞與華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）合辦的論壇今天在東京登場。日本防衛大臣岸信夫演講時強調，中國解放軍在台灣周邊動作頻頻是對民主主義造成壓力。

日本經濟新聞報導，與CSIS合作舉辦的論壇這次是第18屆，以「戰略性競爭時代的美日同盟新角色與射程」為主題。

岸信夫受邀發表特別演講時指出，中國解放軍在台灣周邊的行動趨於活絡，對民主主義造成壓力。此外，中國海警局在釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）周邊海域頻頻出沒，入侵「領海」。中國持續將南海進行軍事據點化，片面地升高行動。

岸信夫言及北韓不斷進行軌道不規則的彈道飛彈試射一事。他指出，情況已愈來愈複雜，很難因應，很多動向在全球各地發生，危及民主主義。

有關日本的國防預算，岸信夫說目前約占國內生產毛額 （GDP）的0.9%，低於北大西洋公約組織（NATO）維持占比2%的目標。中國的國防經費是日本的4倍，日本正在廣泛討論國防經費是否應持續維持現況。

言下之意，日本應考慮提高國防經費。他在演講中言及，日本首相岸田文雄已表明將修改國家安全保障戰略、防衛計畫大綱以及中期防衛力整備計畫。

有關日本自衛隊與美軍的聯合演訓，岸信夫指出，為了維護區域與世界的穩定，提升美日同盟的應對能力可對危機的發生發揮很大的威懾力。

在岸信夫演講前，CSIS會長、美國前國防部副部長何慕理（John Hamre）以視訊方式進行演講。針對美國總統拜登政府的亞洲政策，何慕理指出，拜登政府有必要加強貿易政策、經濟政策。

此外，前副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）也以視訊方式參與論壇。他表示，鑑於台灣海峽局勢緊張，日本將國防預算增為2倍或者更多是個好主意。

有關日本增加國防經費一事，美國準駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）日前在參議院公聽會上表示，這對美日同盟是不可或缺的。

鑑於中國軍備增強，阿米塔吉強調，美日做為同盟國，面臨所有潛在的威脅，擁有維持區域和平的能力是很重要的。

有關美英澳三方戰略聯盟AUKUS，阿米塔吉認為，最大的受惠者應該是日本，日本可從預定部署於澳洲的核動力潛艦獲得情報，這對日本來說，極為重要。

哈佛大學名譽教授奈伊（Joseph Nye）肯定日本政治人物及領導人等對台灣問題的嚴重性變得有更深入的了解。他也認為日本正在討論是否將國防經費的GDP占比提高一事是對的。

針對台灣的議題，奈伊表示，雖不認同台灣獨立，但一定要堅守靠談判保持台海兩岸穩定的立場。

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