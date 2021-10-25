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懷孕竟變「老太婆」！甜美孕婦「整臉佈滿皺紋」...驚人樣貌曝光

▲女子懷孕期間體內激素異常，導致原本光滑緊緻的臉部肌膚長滿皺紋 。（圖／翻攝自Facebook／Cik Nur Ain）

實習記者林郁婷／綜合報導

馬來西亞一名女子懷第二胎時，因體內激素分泌一名孕婦，導致她原本光滑緊緻的臉佈滿皺紋，看起就像80幾歲的老太太一樣，走在路上還會被鄰居嘲笑，讓她在懷孕期間過得非常痛苦，好在皺紋只是暫時的，產後4個月就逐漸消失了，現在又回到原本年輕的模樣。

根據《星洲日報》報導，一名名叫諾愛（Cik Nur Ain）的孕婦21日在臉書分享臉上長皺紋的經歷，她說這是第2胎，不過和8年前懷上第1胎的情形完全不同。她並貼出兩張對比照，從照片可以知道，原本的諾愛臉上光滑無瑕疵，配上深邃的大眼，就是一個可愛甜美的女生，但是懷了二胎後，因為激素改變，變得滿臉皺紋，看上去瞬間老了好幾十歲，和懷孕前的青春樣貌判若兩人。

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▲諾愛懷孕前的樣子。（圖／翻攝自Facebook／Cik Nur Ain）

諾愛受訪時表示，當時鄰居都在嘲諷她是受到詛咒才會長滿皺紋，還有人看了她的臉後，對懷孕心生畏懼，怕也像她一樣突然變成「老太婆」，甚至有人想合照，但這些都讓她覺得非常丟臉，那段時間精神壓力很大。

不過諾愛遇到了一位好老公，不僅沒有嫌棄她，還一路陪伴，經常用誇獎的方式鼓勵，讓她很感動，直呼：「嫁給了最好的男人」，也會收到身邊親朋好友的關心，才讓她撐過難熬的時候。慶幸的是，皺紋只是暫時的生理變化，產後4個月，諾愛的臉就漸漸恢復正常。

她也在臉書分享4個月大孩子的可愛照片。

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