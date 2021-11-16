內湖某養生館女大生「手工排毒」　越南妹來台念書卻進半套店

記者張君豪／台北報導

疫情降級警戒後部分特種行業開始蠢蠢欲動違規經營，北市內湖警方接獲線報，指稱成功路有越南籍女子在養生館內提供半套性交易服務，該店以顧客上門消費60分鐘收費1千元、若需打手槍性交易則須加購500元，換句話說僅需1500元就可以從事半套性交易；內湖警分局行政組10月底申請搜索票登門查緝，並逮到一名以申請就讀新北市某大學名義入台，卻在手工店提供半套性服務的黎姓女大學生（26歲）。

▲內湖警方日前搜索轄區按摩店查獲店內小姐提供素稱半套性服務。（圖／記者張君豪翻攝）

▲內湖警方日前搜索轄區按摩店查獲經營性交易、並查扣店家監視器（圖／記者張君豪翻攝）

內湖警方表示，該店在內湖區經營多時，外表看似純按摩店，確有民眾反映店內春色無邊，經常會有越南籍按摩小姐提供服務時，詢問顧客可加價幫「打手槍」。

▲內湖警方日前搜索轄區按摩店查獲經營性交易、並查扣店內警報器（圖／記者張君豪翻攝）

警方10月中旬接獲檢舉，派員監控認定該越南養生館從事違法性交易。內湖警分局行政組申請搜索票，10月23日晚間7點登門搜索，並帶回吳姓業者、阮姓女經理及店內按摩女5人、男客3人，並查扣按摩性交易所得10萬餘元、及警報器、帳冊等證物。

警方將業者及按摩女、男客隔離詢問，業者及越南籍女子均否認從事性交易，但有男客坦承上述交易行為，警方訊後將吳姓業者依觸犯妨害風化罪嫌移送士林地檢署，涉半套性交易男女則依社維法裁處罰金，當初依申請來台就讀大學的黎女則因入台從事與讀書簽證不符活動，依觸犯《入出國及移民法》函送移民署專案調查。黎女稱來台攻讀大學、申請就學簽證，但入台目的與申請項目不符，最嚴重可能被註銷簽證遣返。

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