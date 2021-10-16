快訊／台南安平漁光島再傳溺水　消防以救生艇救起1人

▲台南市安平漁光島傍晚再傳溺水，有4人下水戲水，疑游太遠而傳出溺水，台南市消防局出動救生艇前往搶救，其中3人自行游回上岸，另1人被救生艇救起，均不用送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平漁光島16日傍晚再傳溺水，有4人下水戲水，疑游太遠而傳出溺水，台南市消防局馬上出動消防人車及救生艇前往搶救，其中3人自行游回上岸，另1人被消防人員以救生艇救起，4人意識清醒均不用送醫，全案交由安平港區人員調查處理中。

台南市消防局119勤務中心於16日傍晚5時27分許據報，安平區漁光島（北梯中段），有人目擊報案表示，有3人下水，游不回來，119馬上出動安平、特小、和緯、安南中隊各式車輛10車、20人及救生艇3艘前往救援。並同步通報高雄港消防隊、安平漁港安檢所等單位協助救援。

傍晚5時38分許消防車組到達現場，馬上下以小船艇下水救援，初步了解，係4名民眾下水，疑游太遠而發生溺水，其中3人自行游上岸，1名被救生艇救起帶回，4人意識清醒皆不需送醫。現場交安平港區人員處理。

消防人員指出，台南市安平漁光島日前才發生雲林17歲高職生下水不幸溺死情事，請民眾切勿下水游泳以免發生危險。