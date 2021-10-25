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交友要先附資產證明！她自認「太美」嗆：沒外表哪來三觀

女子自稱「畢竟我太美」，所以只和公布資產證明的男網友見面。（合成圖／爆廢公社、Pixabay JESHOOTS-com）

▲女子自稱「畢竟我太美」，所以只和公布資產證明的男網友見面。（合成圖／爆廢公社、Pixabay JESHOOTS-com）

圖文／CTWANT

一名男子在交友APP上遇到一名自認長相超好看的女網友，還對他說「我太美」、「遇不到比我漂亮的」，並不停問男子有多少存款，還說不講就要刪除他。女網友表示自己其實不在意錢，但要見面的對象卻是PO了存款資料的人；原PO認為找對象要注重三觀，女網友回嗆「沒外表哪來三觀」、「我找到有錢的老公就會刪除你們」，這些對話內容也讓網友大開眼見。

原PO在臉書社團「報廢公社」發文表示在交友軟體遇到這名女網友，劈頭就問他自介為什麼不寫收入，原PO表示業務收入不固定之後，她還追問範圍，甚至說「你沒車、沒房，那我認識你能幹嘛？」

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但是，當她看到原PO一句「可惜了，看來無緣能一起挑房子」又被勾起興趣，問他「你會登記你未來老婆的名字嗎？」、「你有存款嗎？」並不停的追問原PO到底有多少存款，原PO只回「資產夠買房子，妳不用擔心」。

原PO秀出和女網友的對話記錄。（合成圖／爆廢公社，下同）

▲▼原PO秀出和女網友的對話記錄。（合成圖／爆廢公社，下同）

原PO秀出和女網友的對話記錄。

此時女網友開始自吹自擂，「你不想認識也無所謂，有的是很多人要認識我，不送～不用再來求我，沒興趣了」。她先說自己一點也不在意錢，只是交友APP上男生都在意漂不漂亮，又改口「我在意錢不是剛好？」

女網友嗆原PO「有的人吃不到葡萄喊葡萄酸」，還說現在懷疑她，結果遇不到比她漂亮的最後只能回來求她，甚至放話「我找到有錢的老公就會刪除你們了」。

原PO開始對她諄諄教誨，告訴她找結婚對象不能看外表，還要三觀相近，建議她如果要認真找對象就要多認識，「都還沒相處，怎麼知道適不適合？」但女網友竟回「我不想給你機會」，還說有其他男網友已經PO了資產、存款證明，所以要去和對方見面，「你慢慢後悔吧！」

原PO秀出和女網友的對話記錄。

▲女網友說「沒外表哪來三觀」？

原PO拿出紳士風度祝她順利，但她卻嗆個不停：「你後悔不後悔也不甘我的事」、「一定很順利，不需要你的祝福」、「別人有資產證明，你有什麼」、「沒有的人才會一堆藉口」、「畢竟我太美」。

自認「太美」的這名女網友還說「沒外表哪來三觀？一個醜女跟你三觀近，但她醜到不能帶出去，你還要看她三觀？笑死人，你慢慢去看」。

原PO秀出和女網友的對話記錄。

▲女網友對原PO結果表示，遇不到比她漂亮的最後別回來求她。

對話內容曝光後，讓社團網友全都看傻眼，紛紛留言表示「交友軟體正常人很少啊，不要浪費時間了」、「很少女人說自己可以美到一個不行」、「一直像鬼打牆一樣」、「總之不是每個女人都像她這麼膚淺又沒內涵的」、「好奇到底多美」、「你脾氣超好」、「你還聊得下去，真厲害」、「這女的簡直破腦」、「她其實蠻喜歡跟你聊天的欸！講不停」、「怎麼可以跟她聊這麼久，還說要刪又不趕快刪，就是想釣你而已」、「她自問自答然後又無限循環」。

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