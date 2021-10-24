暖暖包用完「冷掉」怎麼處理？　環保署曝：還可以這樣用

▲近日氣溫直降，許多民眾開始搶購暖暖包（圖／CTWANT提供）



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近日氣溫直降，再加上連日陰雨綿綿，體感溫度明顯降低，許多民眾有感秋冬已至，開始搶購暖暖包，不過冷掉的暖暖包該怎麼處理？環保署提醒冷掉的暖暖包宜先打包好再丟入垃圾袋，同時還有防潮的作用，民眾可以先將其放到潮濕、發臭的地方二次利用。

有感近日天氣轉涼，掀起暖暖包搶購熱潮，還有人一次搶購許多盒回家囤貨，不過使用完的暖暖包怎麼處理？環保署對此表示，暖暖包成分內有鐵石、活性碳、鹽和吸水性樹酯，其中的鐵石、活性碳有除濕、消臭的功用，民眾使用過後，可以將其放到潮濕、發臭，如鞋櫃、衣櫃等地方。

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若民眾打算丟棄，由於目前仍無回收技術可以處理暖暖包內的複合性粉末，如果隨地棄置恐造成土壤污染，宜先做好打包，再丟到垃圾袋中，由垃圾車送到焚化爐處理；另雖有部分質疑認為暖暖包中的食鹽經過燃燒，可能產生戴奧辛，但環保署回應，若非大量燃燒，焚化爐防空汙設備可以有效過濾。

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