　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

看韓劇哭不出來？醫示警恐罹乾眼症　4大危險族群注意

如果年紀輕輕就讓角膜受損，罹患青光眼、白內障等嚴重眼疾的機率就會較高，最嚴重會導致失明。（圖／報系資料庫）

▲如果年紀輕輕就讓角膜受損，罹患青光眼、白內障等嚴重眼疾的機率就會較高，最嚴重會導致失明。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

據衛生福利部2018年統計，台灣的視障人士已超過五萬五千名，相較於2000年的三萬八千名，呈現持續成長趨勢，而近年來增加的視障者多是18歲以上的中途失明者，原因除了意外撞擊受傷之外，最主要的就是嚴重眼疾的併發症，如果在青少年時就罹患乾眼症，甚至角膜曾經受損過，都會增加嚴重眼疾的機率。

台北馬偕紀念醫院眼科鄭惠川主任指出，許多人認為乾眼症只是一種症狀而不以為意，其實乾眼症是一種需治療的疾病，長期忽視恐造成角膜病變、甚至視力受損、失明。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭惠川說，角膜是眼睛的第一道防線，角膜前方有淚液分佈，淚液由外而內共3層，分別是油脂層、水層和黏液層，主要維持眼睛濕潤，如果其中一層分泌不足或不穩定，使得淚液滲透壓變高，就會造成角膜破皮或發炎，導致「乾澀、異物感、灼熱感、畏光」這四大症狀。

如果罹患乾眼症，可適時使用不含防腐劑的人工淚液舒緩症狀，再依病況逐步治療。（圖／123RF）

▲如果罹患乾眼症，可適時使用不含防腐劑的人工淚液舒緩症狀，再依病況逐步治療。（圖／CTWANT提供）

基隆長庚紀念醫院眼科孫啟欽教授表示，每個人天生的基礎淚液量都不同，例如一個很容易流淚的人，可以推估基礎淚液量應該很充足，「相反來說，如果看感人的韓劇卻依舊哭不出來，那可能就要去檢查看看是不是有乾眼症了！」孫啟欽笑說。

如果確診為乾眼症，依嚴重程度可分為四個等級，治療方式也有所不同。孫啟欽說，第一級輕度乾眼症可使用不含防腐劑的人工淚液，搭配熱敷按摩緩解症狀；第二、三級中度乾眼症，建議除了使用不含防腐劑人工淚液外，加入抗發炎藥物、自體血清治療、淚管塞等方式控制病情；第四級重度乾眼症，除了上述治療方式，必須接受局部免疫抑制劑或手術，以避免視力損害。

如果經常久待冷氣房，建議在桌上放一杯水提高空氣中的濕度，才不會使淚液過度蒸發造成乾眼症。（圖／周志龍攝）

▲如果經常久待冷氣房，建議在桌上放一杯水提高空氣中的濕度，才不會使淚液過度蒸發造成乾眼症。（圖／CTWANT提供）

此外，孫啟欽建議民眾保持「良好的生活習慣」，並處於「良好環境」中，避免室內過強空調，「多保濕、多保養、多休息」也能遠離乾眼症，例如在桌上放一杯水提高室內濕度、透過熱敷或增加眨眼頻率促進淚液分泌，維持充足睡眠也有效減緩乾眼症狀。

其實不只青少年乾眼症患者增加，林口長庚研究團隊報告顯示，各年齡層患者占比都明顯成長，其中65歲以上乾眼症患者更是高達20.72%，主要是老化導致淚腺分泌減少所致。

鄭惠川提醒3C產品重度使用者、65歲以上長者、停經後女性、自體免疫疾病患者「四大高風險族群」要提高警覺；若眼睛出現「乾澀、異物感、灼熱感、畏光」四大常見症狀，應盡速就醫。患者除了遵照醫囑治療，平日也應遵守「適當使用人工淚液、用眼過程適度休息、避免長時間使用隱形眼鏡、均衡飲食，多補充維生素A」四種日常照護準則，以改善乾眼不適、促進眼睛健康。

延伸閱讀
乾眼世代1／青少年患者暴增53倍　14歲國中生罹病！醫大驚「怎麼可能？」
你OTT了嗎3／國人愛追劇每人訂閱3.2個影音平台「揪伙合訂較便宜」
寵物情緣／蔚葒縈愛狗成痴　樂幫毛小孩添行頭

►飯店級枕頭才200元！

ET快訊
混血正妹「17歲扛百萬債」4年還清　拚上國立大學！
孩童小便斗大號！幼兒園師命令「徒手撿屎」　影片瘋傳網全怒了
本土劇女星下身突血崩！　病因成謎「沒得救」
11／2後八大有望鬆綁？　陳時中曝規劃
「林昶佐比陳柏惟更容易被罷免啦」　他點出2原因
第12輪BNT加開接種站「逾5.9萬名額」　剩餘數量曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不續任台大校長　陳文茜讚管中閔：台灣還是有懂得捨棄權力的人

新北今晨17.5度！今晚至明晨再迎一波濕冷　轉晴時間點曝光

春節防疫旅館不夠「醫建議開放居檢」　陳時中鬆口：有朝這方向討論

11／2後八大有望鬆綁？陳時中坦言「不會是第一個」但會考慮必要性

春節防疫旅館難求！醫曝「居家檢疫」開放關鍵　還有1好處

謝思民醫師：高端新冠疫苗登上國際頂尖期刊　讓高端疫苗受到國際學術圈的關注

第12輪「中央12處接種站」開設逾5.9萬名額　可預約數剩不到1萬！

火鍋最廢食材「芋頭」穩坐冠軍　第二名超意外：整鍋毀掉

孩童小便斗大號！幼兒園師命令「徒手撿屎」　影片瘋傳網全怒了

「部落嘉年華」10／29在華山！買爆原民好物　再聽舒米恩天籟美聲

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

保羅沃克22歲愛女結婚了！　馮迪索「婚禮代父職」牽手入場

可以防身！戰鬥民族俄羅斯麵包 硬到敲碎磚頭...網：多功能武器

Uber司機停紅燈疑癲癇發作暴衝　連撞6車！騎士滑上引擎蓋重摔

達人分享20個湯匙的隱藏用途 當房門固定器、幫快速剝蛋殼

柯佳嬿《無神》迷人反派嚇《想見你》小黃雨萱　變身「滿臉皺紋、頭髮斑白」算命老婦人

不續任台大校長　陳文茜讚管中閔：台灣還是有懂得捨棄權力的人

新北今晨17.5度！今晚至明晨再迎一波濕冷　轉晴時間點曝光

春節防疫旅館不夠「醫建議開放居檢」　陳時中鬆口：有朝這方向討論

11／2後八大有望鬆綁？陳時中坦言「不會是第一個」但會考慮必要性

春節防疫旅館難求！醫曝「居家檢疫」開放關鍵　還有1好處

謝思民醫師：高端新冠疫苗登上國際頂尖期刊　讓高端疫苗受到國際學術圈的關注

第12輪「中央12處接種站」開設逾5.9萬名額　可預約數剩不到1萬！

火鍋最廢食材「芋頭」穩坐冠軍　第二名超意外：整鍋毀掉

孩童小便斗大號！幼兒園師命令「徒手撿屎」　影片瘋傳網全怒了

「部落嘉年華」10／29在華山！買爆原民好物　再聽舒米恩天籟美聲

BV繽紛腋下包、枕頭手袋超生火！春夏「運動工裝風」沒跟上就落伍

上網賣馬祖頂級陳高挨罰1萬　醫師打行政訴訟又吞敗

台南將軍吼音樂節首日逾20萬人次搖滾狂歡　黃偉哲和于子育合唱感動全場

何潤東問「婚後該跟公婆住嗎」？　孫儷「精闢分析」網讚爆

「民進黨那兩招沒用了！」　羅智強：台中人讓我知道台灣還有是非

高雄販毒情侶檔落網！藥腳供特徵「就愛黏作伙+最萌身高差」

東港迎王祭典今午開鑼　馬英九提前造訪祈福

李雲迪「賣春女影片」38元售賣　觀看她爆乳彈鋼琴…本尊身分曝光

不續任台大校長　陳文茜讚管中閔：台灣還是有懂得捨棄權力的人

大改款Range Rover將於10／26發表　LSUV先驅換上新平台、新動力

老闆抗疫情放大絕！「比基尼辣妹」芭樂擺胸前…網鼻血狂噴：吃芭樂降降火

生活熱門新聞

14歲國中生罹這病　醫大驚：怎可能？

恐有雙颱！　「瑪瑙」最快今生成模擬路徑曝

超市買780「五倍券700+現金100」　店員不找零

掃光好市多622瓶紅酒　神秘買家身分曝光

「當年婚宴最強飲料」內行公認：唯一真神

陳柏惟超抖？　當地人曝「台中街上一景象」：穩到爆

未來一週恐有雙颱！　時間點、路徑預測一次看　

摩斯紅茶被捧上天　網揭1關鍵：沒贏它的

陳柏惟確定打包！　鄉民曝「下一位」瑟瑟發抖：兩黨會全梭下去

23歲↑年輕人注意！快來查第12輪「預約資格」

樓上鄰居鑽破天花板　她勸反被酸

餐被打翻卻要付錢！呱吉怒轟...下秒愧疚了

誰是平價服飾霸主？　鄉民秒推「這一間」：便宜到哭

做傳產年薪百萬！女友哥嗆：小市民也敢高攀

更多熱門

相關新聞

14歲國中生罹這病　醫大驚：怎可能？

14歲國中生罹這病　醫大驚：怎可能？

「過去幾乎不會有年輕的乾眼症患者！」但林口長庚研究團隊在今年7月發表於美國眼科醫學會的期刊報告卻發現，1998年時18歲以下的乾眼症患者僅占0.01%，但2013年時卻暴增為0.53%，近年3C產品逐漸成為不可或缺的日常用品，可以預料數字一定更加驚人。

結婚4年流產3次！醫靠掉髮揪禍首

結婚4年流產3次！醫靠掉髮揪禍首

警官兒遭撞昏迷指數6！母哽咽：擔心到睡不著

警官兒遭撞昏迷指數6！母哽咽：擔心到睡不著

女兒床邊突現一雙腿　媽看監視器嚇壞

女兒床邊突現一雙腿　媽看監視器嚇壞

她「三餐靠老公端上床」　網驚：高級寵物？

她「三餐靠老公端上床」　網驚：高級寵物？

關鍵字：

周刊王乾眼症鄭惠川

讀者迴響

熱門新聞

警尋網紅尪　找到9遺體和整袋屍塊

Gino竟是幕後金主「按摩店連開19家」

女子短裙黑絲校門擺拍接小孩 佛媛、病媛後陸再現「幼兒媛」

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

小鐘脫口「睡過林莎」！她害羞認了：交換過唾液

不再是好朋友了！切割孫協志　夏宇童開酸「現在是普通朋友」

無碼AV真相曝光　網崩潰：被騙10幾年

吳宗憲《玩很大》痛哭！坤達聽到「他的歌」落淚

「好想你的懶O」陳修將殺女友　疑死者玩火自焚

玩狼人殺一半羊水破了　資生堂千金報喜生雙胞胎

7大加碼券幸運號出爐　17組名單爽拿2種券

全聯堅持不上市？　林敏雄有2理由

刪Q！民進黨派誰打顏寬恒？　他被點名出戰補選

房仲迷倒富婆　變臉嫌「年紀比我媽大」告性騷擾

14歲國中生罹這病　醫大驚：怎可能？

更多

最夯影音

更多
嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦

嬤推娃娃車帶孫過街...下秒遭撞飛　員警急叫救護！駕駛慌喊：怎麼辦
Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

Makiyo突拋「退出演藝圈」震撼彈！　 3副業只花1年晉升「月入60萬CEO」

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

陸嬰兒坐學步車「跌落家門前樓梯」　差1秒摔頭！勇母用掃把驚險救援

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

132萬網紅患淋巴癌！淚訴：手口都潰爛　 消失7個月「頂憔悴凹臉現身」

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

不滿被收20元！罵收費員「被車撞死」　屏東婦人涉公然侮辱...遭判賠5千元

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面