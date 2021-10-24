看韓劇哭不出來？醫示警恐罹乾眼症　4大危險族群注意

▲如果年紀輕輕就讓角膜受損，罹患青光眼、白內障等嚴重眼疾的機率就會較高，最嚴重會導致失明。（圖／CTWANT提供）

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據衛生福利部2018年統計，台灣的視障人士已超過五萬五千名，相較於2000年的三萬八千名，呈現持續成長趨勢，而近年來增加的視障者多是18歲以上的中途失明者，原因除了意外撞擊受傷之外，最主要的就是嚴重眼疾的併發症，如果在青少年時就罹患乾眼症，甚至角膜曾經受損過，都會增加嚴重眼疾的機率。

台北馬偕紀念醫院眼科鄭惠川主任指出，許多人認為乾眼症只是一種症狀而不以為意，其實乾眼症是一種需治療的疾病，長期忽視恐造成角膜病變、甚至視力受損、失明。

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鄭惠川說，角膜是眼睛的第一道防線，角膜前方有淚液分佈，淚液由外而內共3層，分別是油脂層、水層和黏液層，主要維持眼睛濕潤，如果其中一層分泌不足或不穩定，使得淚液滲透壓變高，就會造成角膜破皮或發炎，導致「乾澀、異物感、灼熱感、畏光」這四大症狀。

▲如果罹患乾眼症，可適時使用不含防腐劑的人工淚液舒緩症狀，再依病況逐步治療。（圖／CTWANT提供）

基隆長庚紀念醫院眼科孫啟欽教授表示，每個人天生的基礎淚液量都不同，例如一個很容易流淚的人，可以推估基礎淚液量應該很充足，「相反來說，如果看感人的韓劇卻依舊哭不出來，那可能就要去檢查看看是不是有乾眼症了！」孫啟欽笑說。

如果確診為乾眼症，依嚴重程度可分為四個等級，治療方式也有所不同。孫啟欽說，第一級輕度乾眼症可使用不含防腐劑的人工淚液，搭配熱敷按摩緩解症狀；第二、三級中度乾眼症，建議除了使用不含防腐劑人工淚液外，加入抗發炎藥物、自體血清治療、淚管塞等方式控制病情；第四級重度乾眼症，除了上述治療方式，必須接受局部免疫抑制劑或手術，以避免視力損害。

▲如果經常久待冷氣房，建議在桌上放一杯水提高空氣中的濕度，才不會使淚液過度蒸發造成乾眼症。（圖／CTWANT提供）

此外，孫啟欽建議民眾保持「良好的生活習慣」，並處於「良好環境」中，避免室內過強空調，「多保濕、多保養、多休息」也能遠離乾眼症，例如在桌上放一杯水提高室內濕度、透過熱敷或增加眨眼頻率促進淚液分泌，維持充足睡眠也有效減緩乾眼症狀。

其實不只青少年乾眼症患者增加，林口長庚研究團隊報告顯示，各年齡層患者占比都明顯成長，其中65歲以上乾眼症患者更是高達20.72%，主要是老化導致淚腺分泌減少所致。

鄭惠川提醒3C產品重度使用者、65歲以上長者、停經後女性、自體免疫疾病患者「四大高風險族群」要提高警覺；若眼睛出現「乾澀、異物感、灼熱感、畏光」四大常見症狀，應盡速就醫。患者除了遵照醫囑治療，平日也應遵守「適當使用人工淚液、用眼過程適度休息、避免長時間使用隱形眼鏡、均衡飲食，多補充維生素A」四種日常照護準則，以改善乾眼不適、促進眼睛健康。

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