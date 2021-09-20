　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

自封全台最正！清大學生會長「用骰子考英文」　3千字奇文被瘋傳

▲▼ 清華大學。（圖／清華大學提供）

▲清華大學。（圖／清華大學提供）

記者周亭瑋／綜合報導

清大「第30屆學生會」會長日前寫下長文，歡迎新生們的加入，她透露，自己在學測時「用骰子考英文」，原本大一貪玩的她為了轉系，努力把成績拉到書卷第一，甚至花2年半時間修完畢業門檻，但卻把人文社會當醫學院在念。這篇3千多字文章被瘋狂轉發，不少網友吐槽，她把粉專當個版發，「奇文共賞，致詞能寫成這樣也是不容易」、「為啥很多清大仔很喜歡消費交大阿」。

學生會長黃同學在新生致詞中寫道，她目前就讀人文社會學院，當初高三那年，她放棄繁星的機會，卻因學測用骰子考英文，所以並未考取任何一間喜歡的學校，再加上她跟同學玩UNO，玩到忘記報北藝大獨招，所以最終選擇指考，並順利考上藝設系。

[廣告]請繼續往下閱讀...

進入大學後，黃同學同時加入3個社團，開始學會晚上練團、夜唱、打桌遊，同時也體驗了平轉、被當、讀大六，「雖然我因為太貪玩，大一上的時候成績一落千丈，但後來為了想要考中等教育學程，還有修相關的課程轉系，所以大一下就把成績拉回了書卷一，不過之後就沒再努力過了，我只把成績保持在可以領到獎學金的門檻上。」

▲上班族，小資女，職員，員工，打電腦，上班，求職，工作，勞資。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文當事人無關）

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

黃同學表示，大二到了人文社會學院後，她選擇主修哲學、副修文化研究，還修了許多自己喜歡的學程，目前已累積164學分，比畢業門檻還多了36學分，「我只用兩年半的時間就修完了畢業門檻學分數，卻始終不願意離開清華，幾乎是把人社當醫學系在讀。」

她直言，「我非常喜歡清華大學，它是一所世界頂尖的大學，尤其比起隔壁的陽明交通大學。我們擁有很好的教學與研究環境、與幾乎是全台灣最好的圖書館，還有全台灣最正的學生會會長，所以我們可以放心地去探索世界，並且運用清華這麼多的資源來充實自己。」

▲▼女子、女人、女生、正妹、修圖、攝影、拍照、底片、相機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

黃同學也說，自己在清大的5年時間裡，修了164學分、做過超過30種工作、玩過6種社團、上了超過10種領域感興趣的課程，「有過3次國中社會科代課老師、2年補習班數學講師及4年全科家教的經歷。這些經歷讓我比一般只在教室裡讀過理論的學生，多出了好幾倍的實戰經驗；累積超過5年的職業小編經驗，接過超過1000件cases，儲備了不少作品集；還當過6堂不同課程的助教，從哲學、音樂、社會學，甚至到法學。這些助教履歷讓我輕鬆地考上研究所，我還寫過幾次清華的藝術新聞稿，辦過個人攝影展。更知道該怎麼教成年人品酒、怎麼舉辦將近2000人的大型活動。」

▲▼教室示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

成為清大睽違8年再次出現的女性學生會會長，黃同學自信地說，「不單單只是因為我有多麼優秀，更多的是因為我不僅付出了努力，且幸運地身處在一個性別已經相對更為平權且開放的社會。所以，我象徵著清華性別平權的進步，更象徵著學生會會長顏值的提升。

這一長段致詞引起熱烈迴響，大票網友留言大呼，「尷尬癌發作」、「懶人包：會長有大頭症，把學生會粉專當個版發；人社當醫學系讀有優越感；陽交大是糞校，清大是世界頂尖大學，但她學校隔壁是南大路」、「學生會長致詞時間=自我介紹戰績+炫耀顏值時間」、「這個修價到底在供啥米碗糕小」、「延畢延夠久，會長就是你的」、「戰校又戰顏值，你怎麼看」。

ET快訊
台大女嫌丟臉「分手中興男」　葉丙成留言也被嗆
獨／名武術家強摸美眉私處半小時　判囚竟落跑了
女星是「愛新覺羅後代」沒演過清宮戲　為劉德華破例
台鐵座椅炸「白色液體」！　他一聞崩潰了　
八大小姐卸下濃妝擺攤賣烤魚　經紀成現金救命站
北市急發493封細胞簡訊！「留英女學生」染疫足跡遍3大百貨
快訊／俄羅斯校園槍擊5死6傷　學生跳窗逃命
快訊／蔡英文今預約第二劑高端　預計施打日期曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

自封全台最正！清大學生會長「用骰子考英文」　3千字奇文被瘋傳

台大女嫌丟臉「分手中興男」台大教授留言也被嗆：站著說話不腰疼

看上宅經濟！美女總監投身「線上藝廊」　盼藝術不再是洗錢工具

台鐵座椅炸「白色液體」！他一聞崩潰了　當地人嘆：一點都不意外

鄰居馬拉松烤肉「吵鬧10hrs」他失眠暴氣：隔天還要上班！網喊檢舉

6成人員打1劑可辦展場活動！專家憂「保護力才3成」提2防疫關鍵

渣男友「交友軟體刷一排妹」　她復仇神展開：有點後悔

上百演出取消、2400萬蒸發！福爾摩沙馬戲團苦撐⋯林懷民站台募款

限691人卻擠進3500人！高美溼地「人型蜈蚣」　竟是雨傘惹的禍

和土耳其境外「同源病毒」　染Delta桃勤女「397名接觸者」採檢出爐

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

掃地掃一半...掃把離奇失蹤了！　健忘叔「驚慌狂找」往左一看笑翻

蜈蚣陣+送葬佛祖車慶分局長調職　主謀2天就被逮...挑釁動機曝光！

怕曬？阿姨「機車丟待轉格」人不見 包緊緊騎樓躲太陽...超狂陰影魔人

嘉義巷子口見「不要再撞了」看板　牆壁慘烈戰績讓她爆出魔性笑聲

烤肉惡人專挑貴的吃！錢付最少 中秋損友放大絕：可能要先走了

自封全台最正！清大學生會長「用骰子考英文」　3千字奇文被瘋傳

台大女嫌丟臉「分手中興男」台大教授留言也被嗆：站著說話不腰疼

看上宅經濟！美女總監投身「線上藝廊」　盼藝術不再是洗錢工具

台鐵座椅炸「白色液體」！他一聞崩潰了　當地人嘆：一點都不意外

鄰居馬拉松烤肉「吵鬧10hrs」他失眠暴氣：隔天還要上班！網喊檢舉

6成人員打1劑可辦展場活動！專家憂「保護力才3成」提2防疫關鍵

渣男友「交友軟體刷一排妹」　她復仇神展開：有點後悔

上百演出取消、2400萬蒸發！福爾摩沙馬戲團苦撐⋯林懷民站台募款

限691人卻擠進3500人！高美溼地「人型蜈蚣」　竟是雨傘惹的禍

和土耳其境外「同源病毒」　染Delta桃勤女「397名接觸者」採檢出爐

魚丁糸串通拱家凱跳池塘！　青峰秒虧：他偶包放不下

內線交易疑雲壟罩！比特幣跌破45000美元「跌幅近7％」

詹皇、杜蘭特中槍？歐尼爾批抱團　「當今球員懶惰還想要尊重」

限量彩妝最殘酷！跟Hello Kitty聯名護手霜可愛爆表　還能當書籤使用

鄭凱文屠龍手連續4場先發戰味全　挑戰先發單季10勝

鎖定「無痛檢查」女病患！男護士助理趁機洩慾偷拍　多達31人受害

金士傑眼睜睜看妻兒辦後事　楊貴媚「淚灑現場」解開秘密完成遺願

自封全台最正！清大學生會長「用骰子考英文」　3千字奇文被瘋傳

獨／名武術家強摸美眉私處半小時　淫問「舒服嗎」判囚遭通緝

陳勢安私下怪癖曝光！　愛看「別人被戳害怕模樣」：十分享受

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

生活熱門新聞

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

潔哥怒PO「脫罩餵奶」照反擊

第九輪開搶！預約平台順到爆　網驚：全時段任選

SOGO天母店有確診者足跡急閉館　

台大女轟中字輩男友沒出息！2派網戰翻

烤肉多餘食材前3名　每次都有剩

丹丹漢堡想加盟僅「2管道」　北部人甭想了

「麻古茶坊推買1送1」外送員曝陰影：寧棄單

11類人小心！醫揭柚子藏致命危機

快訊／今本土增2例都在台北

匯款填錯帳號「只能認賠？」　行員怒了

更多熱門

相關新聞

新型學測試考初試啼聲　全教會盼檢討評分標準

新型學測試考初試啼聲　全教會盼檢討評分標準

為了讓新課綱學生熟悉111學年新型學測題型，大考中心於９月初舉辦試考。全國教師會召集40多位高中老師共同解題，建議大考中心檢討混合題型的配置，及非選擇題的評分標準，以及各科出題比例要接近，考量學生是否能在限時內答完非選擇題與長文題本。

陽明交大新生手冊遭批貶「交大」　校方回應了

陽明交大新生手冊遭批貶「交大」　校方回應了

新生手冊挨酸「瞧不起交大？」　陽明學生會道歉了

新生手冊挨酸「瞧不起交大？」　陽明學生會道歉了

清大、陽明交大宣布　中秋前全面遠距教學

清大、陽明交大宣布　中秋前全面遠距教學

檢舉達人家失火　網：第一次看到火燒厝按讚這麼多

檢舉達人家失火　網：第一次看到火燒厝按讚這麼多

關鍵字：

清大學生會長清大延畢陽明交通大學社團學測

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華直播「激吻法拉利姐」！26秒震撼畫面曝光

燒肉店員狂問「要不要換網」？　暗黑內幕曝

第九輪BNT「今上午10時起開放預約」

美女吃播主「嘴角全爛、牙發黑」！為錢催吐下場曝

郵差送包裹找「林萬金」媽尷尬

「這檔」連10漲　2達人建議抱緊它

媽被同居人打！19歲兒撂10人亂砍落網

SOD是真的！「奧運奪牌希望」美女泳將轉戰AV界

女拒山友追求報警　回家見他成焦屍　

墾丁大街8千人擠爆！網目睹破口：看到四級的光

五倍券選數位還紙本？　達人推「台灣Pay」：無腦拿回饋

獨／鄧佳華喊話「打拳贏了嫁給我」琳妲回應了

中秋防疫 台中騎樓巡查隊查獲4件違規烤肉

直擊吳宗憲兒帶女友回家過夜！

直播主「271萬抽天堂M」結果烙賽　遊戲橘子火速自改機率公告

更多

最夯影音

更多
機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴

機車停路邊讓人下車「遭檢舉併排」 騎士吞500塊罰單！民怨：會申訴
運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

運動+清潔！擦地用抹布健身　美女教練創意4分鐘居家訓練

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

南部的驕傲！鍋燒意麵療癒製程　熱油淋浴「麵體胖起來」網超愛

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

她躺棺材、蓋上白布「體驗死亡」 爆淚放下仇恨：人最終都是骨灰

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

台南4機車躲馬路樹蔭下等紅燈　後方騎士按喇叭提醒遭三寶無視

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

秋季線上寵物展開跑囉！

秋季線上寵物展開跑囉！

即日起至9月底，秋季線上寵物展滿千免運 結帳滿$1500再送寵物營養保健品 馬上逛逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面