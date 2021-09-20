自封全台最正！清大學生會長「用骰子考英文」　3千字奇文被瘋傳

▲清華大學。（圖／清華大學提供）

記者周亭瑋／綜合報導

清大「第30屆學生會」會長日前寫下長文，歡迎新生們的加入，她透露，自己在學測時「用骰子考英文」，原本大一貪玩的她為了轉系，努力把成績拉到書卷第一，甚至花2年半時間修完畢業門檻，但卻把人文社會當醫學院在念。這篇3千多字文章被瘋狂轉發，不少網友吐槽，她把粉專當個版發，「奇文共賞，致詞能寫成這樣也是不容易」、「為啥很多清大仔很喜歡消費交大阿」。

學生會長黃同學在新生致詞中寫道，她目前就讀人文社會學院，當初高三那年，她放棄繁星的機會，卻因學測用骰子考英文，所以並未考取任何一間喜歡的學校，再加上她跟同學玩UNO，玩到忘記報北藝大獨招，所以最終選擇指考，並順利考上藝設系。

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進入大學後，黃同學同時加入3個社團，開始學會晚上練團、夜唱、打桌遊，同時也體驗了平轉、被當、讀大六，「雖然我因為太貪玩，大一上的時候成績一落千丈，但後來為了想要考中等教育學程，還有修相關的課程轉系，所以大一下就把成績拉回了書卷一，不過之後就沒再努力過了，我只把成績保持在可以領到獎學金的門檻上。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／資料照）

黃同學表示，大二到了人文社會學院後，她選擇主修哲學、副修文化研究，還修了許多自己喜歡的學程，目前已累積164學分，比畢業門檻還多了36學分，「我只用兩年半的時間就修完了畢業門檻學分數，卻始終不願意離開清華，幾乎是把人社當醫學系在讀。」

她直言，「我非常喜歡清華大學，它是一所世界頂尖的大學，尤其比起隔壁的陽明交通大學。我們擁有很好的教學與研究環境、與幾乎是全台灣最好的圖書館，還有全台灣最正的學生會會長，所以我們可以放心地去探索世界，並且運用清華這麼多的資源來充實自己。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

黃同學也說，自己在清大的5年時間裡，修了164學分、做過超過30種工作、玩過6種社團、上了超過10種領域感興趣的課程，「有過3次國中社會科代課老師、2年補習班數學講師及4年全科家教的經歷。這些經歷讓我比一般只在教室裡讀過理論的學生，多出了好幾倍的實戰經驗；累積超過5年的職業小編經驗，接過超過1000件cases，儲備了不少作品集；還當過6堂不同課程的助教，從哲學、音樂、社會學，甚至到法學。這些助教履歷讓我輕鬆地考上研究所，我還寫過幾次清華的藝術新聞稿，辦過個人攝影展。更知道該怎麼教成年人品酒、怎麼舉辦將近2000人的大型活動。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

成為清大睽違8年再次出現的女性學生會會長，黃同學自信地說，「不單單只是因為我有多麼優秀，更多的是因為我不僅付出了努力，且幸運地身處在一個性別已經相對更為平權且開放的社會。所以，我象徵著清華性別平權的進步，更象徵著學生會會長顏值的提升。」

這一長段致詞引起熱烈迴響，大票網友留言大呼，「尷尬癌發作」、「懶人包：會長有大頭症，把學生會粉專當個版發；人社當醫學系讀有優越感；陽交大是糞校，清大是世界頂尖大學，但她學校隔壁是南大路」、「學生會長致詞時間=自我介紹戰績+炫耀顏值時間」、「這個修價到底在供啥米碗糕小」、「延畢延夠久，會長就是你的」、「戰校又戰顏值，你怎麼看」。